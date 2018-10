Hartes Training für Vierbeiner : Jagdhunde: Unverzichtbare Spürnasen mit Sonderausbildung

11.000 Jagdhunde gibt es in SH. Ihre Unterstürtzung ist für Menschen von großer Bedeutung. Gerade bei Wildunfällen.

von Sabine Sopha und Kai Eckhardt

10. Oktober 2018, 16:39 Uhr

Rendsburg/Langwedel | „Lotte“ hat eine lange Ausbildung absolviert. Fast drei Jahre hat Olaf Malmström mit ihr trainiert. Das Resultat kann sich sehen lassen: „Lotte“ kann eine Fährte noch verfolgen, wenn sie bereits 40 Stunden alt ist. Die Deutsch-Drahthaar-Hündin ist einer von rund 11.000 Jagdhunden, die in Schleswig-Holstein mit den Jägern auf die Pirsch gehen oder sie bei Wildunfällen unterstützen.

„Hunde sind bei der Jagd nicht nur eine große Hilfe, sondern größtenteils auch Pflicht“, betont Olaf Malmström, der im Vorstand der Kreisjägerschaft Rendsburg-Eckernförde und stellvertretender Hegeringleiter in Langwedel ist. Dürfen doch Wanderjagden auf Enten und Gänse sowie Gesellschaftsjagden ab drei Personen nur in Begleitung von Jagdhunden veranstaltet werden.

Kai Eckhardt

Einsatzgebiet der Hunde ist aber nicht nur die Jagd. Oft genug müssen sie Wild aufstöbern, das durch einen Verkehrsunfall verletzt wurde. Dabei geht es darum, den Tieren zu helfen und ihnen unnötiges Leid zu ersparen. Während eine Blutspur noch relativ einfach zu verfolgen ist, gibt es aber auch Tiere, die nur innerlich schwer verletzt wurden.

Um diese zu finden, bedarf es einer weiteren und speziellen Ausbildung – so wie sie Malmströms achtjährige Hündin „Lotte“ absolviert hat. Zuerst muss ein Jagdhund die 20-Stunden-Verbandsfährtenschuhprüfung bestanden haben, um die nächste und höchste Stufe in Angriff nehmen zu können. „Es gibt nicht so viele Hunde, die das schaffen, da ist 'Lotte' schon etwas ganz Besonderes“, lobt der Jäger seine vierbeinige Begleiterin

.

Kai Eckhardt

„Doch das beste Training nützt nicht viel, wenn dem Hund bereits die genetischen Voraussetzungen fehlen“, weiß Malmström. Züchtet er doch seit 33 Jahren Jagdhunde. Anfangs noch kleine Münsterländer und Rauhaar, liegt sein Schwerpunkt mittlerweile auf Drahthaar.

Daher weiß er auch, dass nicht nur positive Eigenschaften vererbt werden können. Sollte ein Tier gesundheitlich eingeschränkt oder nicht wesensfest sein, könnte sich das auf seinen Nachwuchs übertragen. Das gilt ebenfalls für die Schussfestigkeit. „Wenn ein Hund beim Büchsenknall oder anderen lauten Geräuschen immer wieder nervös reagiert oder kläfft, ist er weder für die Jagd, noch für die Jagdhund-Zucht geeignet“, resümiert der stellvertretende Hegeringleiter.

Schließlich muss man sich auf seinen vierbeinigen Jagdkameraden hundertprozentig verlassen können – so wie der sich auch auf seine Hundeführerin oder seinen Hundeführer verlassen kann.

„Gerade in Zeiten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist es unglaublich wichtig, gut ausgebildete Hunde zu haben, die den Jäger bei der Bestandsreduzierung unterstützen können“, betont auch Wolfgang Heins vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Außerdem werden angefahrene Tiere (Reh-, Rot-, oder Schwarzwild) in aller Regel nur durch Jagdhunde gefunden und können erst dann von ihren Leiden erlöst werden. Dabei leben auch die Jagdhunde gefährlich. Immer wieder kommt es vor, dass die Vierbeiner auf der Suche nach dem Unfallwild durch starke Tiere wie Wildschweine schwer oder sogar tödlich verletzt werden.

Kai Eckhardt

Bei gefährlichen Einsätzen ist es um so wichtiger, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Tier reibungslos funktioniert. Auch diese muss geübt werden. Das ist bei Trainern wie Hans Herzt-Kleptow von der Jagdhundeschule auf Gut Bossee möglich.

Körpersprache, Handzeichen, Augenkontakt und klare Ansagen sind wichtig. Die muss der Mensch trainieren. So sagt Herzt-Kleptow: „Eigentlich bin ich ein Menschen- und kein Hundetrainer.“ Am Ende stecken in einem ausgebildeten Jagdhund bis zu zweitausend Stunden Arbeit, das sind zwei Stunden Training pro Tag.