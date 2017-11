Städtische Senioreneinrichtung : Jährlich 5630 Fehlstunden in der Neuen Heimat

vergrößern 1 von 1 Foto: höf 1 von 1

Es gilt Friedenspflicht, bis zu einem Bürgerentscheid. Die Politik darf zur „Neuen Heimat“ keine weiteren Beschlüsse fassen. Jedenfalls keine, die die Teilprivatisierung der städtischen Seniorenwohnanlage weiter vorantreiben. Gesprächsthema bleibt der Eigenbetrieb an der Schleswiger Chaussee trotzdem. Dafür sorgen nicht zuletzt seine hohen Verluste. Der Bericht für das Wirtschaftsjahr 2016 endet mit einem Defizit von 687 189 Euro. Das wurde dem Finanzausschuss am Dienstag mitgeteilt.

Damit fährt das Seniorenheim Woche für Woche ein Minus von 13 215 Euro ein. Dafür aufkommen muss die Stadt, also letztlich der Steuerzahler. Umgerechnet auf Rendsburgs Einwohnerzahl (27 690) bedeutet das Zuschussgeschäft, dass jede Bürgerin und jeder Bürger alle sieben Tage knapp 50 Cent ausgibt, um die „Neue Heimat“ wirtschaftlich über Wasser zu halten.

Im Finanzausschuss am Dienstag lieferte der „Lagebericht 2016“ weiteren Stoff für Diskussionen. Es ging um den Krankenstand des Stammpersonals. Die Jahresbilanz listet insgesamt 5630 Fehlstunden auf, allein 4234 in der Pflege. Offen blieb während der Beratung, ob dieser Wert im Branchenvergleich hoch oder niedrig einzustufen ist. Es fehlte eine Berechnung der Krankheitstage pro Vollzeitstelle. Diese Kalkulation soll die Finanzverwaltung nachliefern. Auf Nachfrage gestern teilte Betriebsleiter Marcus Speck mit, dass ihm, übertragen auf das ganze Jahr, täglich 3,2 Mitarbeiter krankheitsbedingt fehlen. Insgesamt sind in der „Neuen Heimat“ derzeit 103 Beschäftigte tätig, davon viele in Teilzeit.

Allen voran die CDU-Fraktion zeigte im Ausschuss Interesse an den Zahlen. Sie hatte geschlossen für die Übernahme des operativen Geschäfts durch die „Brücke Rendsburg-Eckernförde“ gestimmt und erhofft sich dadurch langfristig Einsparungen. Drei Mitarbeiter der „Neuen Heimat“ kämpfen mit allen demokratischen Mitteln gegen den Einstieg des gemeinnützigen Vereins und wollen den Ratsbeschluss per Bürgerentscheid kippen.

In der Zwischenzeit wird auch ohne öffentliche Beratung weiter um die künftige Ausrichtung des Hauses gefochten. Für Unruhe sorgt das Vorhaben von Betriebsleiter Speck, die Hilfe einer Beraterfirma in Anspruch zu nehmen, um den Pflegebereich effektiver zu organisieren. Im Gespräch ist ein Dienstleister mit Sitz in Rendsburg. Darüber informierte Bürgermeister Pierre Gilgenast kürzlich die Fraktionsvorsitzenden. Fritjof Wilken (Modernes Rendsburg) stellte Gilgenast darauf schriftlich mehrere Fragen, unter anderem nach den Kosten. Auf Anfrage teilte der Verwaltungschef mit, er habe Speck aufgefordert, betriebliche Veränderungen zur Verringerung des Defizits und zur Optimierung der Abläufe vorzunehmen. Daraufhin habe der Betriebsleiter von sich aus vorgeschlagen, ein Unternehmen hinzuzuziehen, das bereits für die „Neue Heimat“ die Buchhaltung erledige. Diesen Ansatz halte er für richtig, so Gilgenast. Für die Frage der Kosten sei es noch zu früh, erst müssten die Angebote weiterer Beraterfirmen vorliegen.

Auch Wilken hat eine entsprechende Antwort des Bürgermeisters inzwischen erhalten. Der Ratsherr sieht sich jetzt in früher öffentlich geäußerten Vorwürfen bestätigt. Der Altliberale ist der Auffassung, dass es im Rathaus und in der „Neuen Heimat“ an Fachkenntnis mangelt. Das Vorgehen des Betriebsleiters zeige, „dass ich Recht hatte“. Auch „Modernes Rendsburg“ stimmte im Rat für den Einstieg der „Brücke“.

Speck verteidigte die Suche nach Expertenwissen von außen. Für ihn gehe es darum, auch in der Pflege die Prozesse zu optimieren. In allen Bereichen der „Neuen Heimat“ überprüfe man seit längerem die Abläufe. Eine zusätzliche Leitungsposition werde dadurch nicht geschaffen. „Es wird eine Dienstleistung sein.“