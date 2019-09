Bünsdorf : Innovative Tierzucht: Der Kuhflüsterer von Bünsdorf

Landwirt Volker Wehde erhält den Preis für innovative Ansätze in der Tierzucht.

von Horst Becker

19. September 2019, 18:50 Uhr

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein hat am Donnerstag ihren „Ehrenpreis“ an Volker Wehde in Bünsdorf verliehen. Der Landwirt betreibt einen Milchviehhof in Steinrade in unmittelbarer Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal.

Kammer-Präsidentin Ute Volquardsen erklärte, dass angesichts neuer Anforderungen neue Wege beschritten würden und die Kriterien für die traditionsreiche Auszeichnung geändert wurden. Aus dem „Ehrenpreis für beispielhafte Leistungen in der Tierzucht“ wurde der „Ehrenpreis für innovative Ansätze in der Tierzucht.“

Gutes Auge für die Tiere

Familie Wehde habe durch das richtige Händchen und ein gutes Auge für die Tiere, den Einklang von Tradition und Innovation, das Denken in Generationen, Geduld und Beharrlichkeit sowie Leidenschaft in über 25 Jahren eine beeindruckende Betriebsentwicklung vollzogen, sagte Volquardsen in ihrer Laudatio.

Horst Becker

Von ehemals 70 Milchkühen ist der Bestand auf aktuell 330 Kühe, überwiegend Schwarzbunte, aber auch Rotbunte und Braunvieh, angestiegen. Dazu passend habe Volker Wehde die Futtergrundlage auf 300 Hektar Acker- und Futterflächen ausgedehnt. Die Milchleistung wurde auf 10.500 Kilogramm mit hohen Inhaltsstoffen gesteigert.

Führung durch den Betrieb

„Der Schlüssel für den Erfolg ist die Gesundheit der Tiere“, betonte Wehde bei einer Führung der Gäste von Landwirtschaftskammer, Bauernverband und „Rinderzucht Schleswig-Holstein“ (RSH) durch seinen Betrieb. Er füttert betriebseigenes Grobfutter Getreide aus der Eigenerzeugung. „Und als gesunden Leckerbissen Kartoffeln“, fügte Wehde lächelnd hinzu.

Vom Kalb bis zur Kuh kommt kein Tier zu kurz. Kammer-Präsidentin Ute Volquardsen.

Im Sommer können die Kühe auf die Weide. „Vom Kalb bis zur Kuh kommt kein Tier zu kurz“, stellte Volquardsen fest. „Die Rinder danken es mit stabiler Gesundheit und guter Leistung.“

Horst Becker

Die Kammer-Präsidentin betonte, dass Volker Wehde mit seiner Art der Tierhaltung beweise, dass Wirtschaftlichkeit und Tierwohl zusammenpassen können. Zudem würde der Landwirt mit seiner Art der Zucht genetisches Material erhalten, das in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen könne.



Als zweiter Betrieb erhielt der Ferkelerzeuger Hans-Jürgen Rienhoff aus Barnitz (Kreis Stormarn) einen Ehrenpreis der Landwirtschaftskammer.