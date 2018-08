Stadtfest in Rendsburg : Innenstadt wird zur Partymeile

Am Donnerstag beginnt der „Rendsburger Herbst“.

von nir

21. August 2018, 09:33 Uhr

Die Vorfreude steigt, in zwei Tagen ist es so weit: Die 44. Auflage des Stadtfestes „Rendsburger Herbst“ geht von Donnerstag, 23. August, bis Sonntag, 26. August. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag durch Bürgermeister Pierre Gilgenast um 16.30 Uhr auf dem Schiffbrückenplatz.

„Ich freue mich sehr, dass es uns wieder geglückt ist, mindestens das Programm von 2017 anzubieten“, so Anke Samson von RD-Marketing. Und das Angebot ist vielfältig: Elf Plätze und 50 Live-Bands auf zehn Bühnen. „Das sind 280 Stunden Musik. Unmöglich, das alles an vier Tagen zu schaffen.“

Der Stadtseepark und der Innenhof des Hohen Arsenals sind die erste Adresse für rund 90 Verbände und Vereine. Sie bieten zahlreiche Mitmachaktionen an. Von Tischkicker über Schminken bis hin zu Torwandschießen. Der Paradeplatz soll Adrenalin-Junkies mit seinen Fahrgeschäften anlocken – in diesem Jahr allerdings ohne das beliebte Riesenrad. Grund: Es steht auf dem Hamburger Dom. Pakistan, Thailand und Indien spielen im Innenhof des Kulturzentrums eine entscheidende Rolle. Dort wird der „Internationale Markt“ aufgebaut – für Anke Samson ein Höhepunkt des „Rendsburger Herbst“.

Auch auf dem Altstädter Markt werden Leckereien angeboten. Trotz der angrenzenden Hertie-Baustelle gibt es auf dem Platz kein „reduziertes Programm“, verspricht Samson. Besonderheit: Der zurzeit gesperrte Durchgang im Stegen zum Alten Rathaus wird für das Stadtfest geöffnet. Am Mittwochabend fangen Bauarbeiter an, Container und Bauschutt abzuholen. So soll ein 2,5 Meter breiter Durchgang geschaffen werden. Außerdem ruhen die Arbeiten bis Montagmorgen.

Neu ist in diesem Jahr ein Karriere-Truck der Bundeswehr auf dem Paradeplatz. Ein verkaufsoffener Sonntag sowie der „Drachenboot-EiderCup“, das Entenrennen und das Feuerwerk am Obereiderhafen (Sonntag, 22 Uhr) runden das Programm ab. „Ich freue mich sehr, dass es wieder los geht“, fiebert Anke Samson dem Fest entgegen. Sie rechnet mit etwa 80 000 Besuchern.

> Weitere Infos zum „Rendsburger Herbst“ gibt es im Internet unter der Adresse www.rd-marketing.de

Vereine beteiligen sich am „Rendsburger Herbst“

> Der Kinderschutzbund ist am Sonnabend, 25. August, sowie am Sonntag, 26. August, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr mit einem Stand im Hof des Hohen Arsenals vertreten. Neben Informationen über die Arbeit des Kinderschutzbundes können an einem Glücksrad Preise gewonnen werden.

> Der Förderverein zur Erhaltung der Christkirche bietet gemeinsam mit der Christkirchengemeinde am Sonntag, 26. August, im Gotteshaus am Paradeplatz einen Bücherbasar an. Zwischen 12 und 17 Uhr können sich die Besucher auf zahlreiche Angebote an Büchern, CDs sowie DVDs freuen und die besondere Atmosphäre bei selbstgebackenem Kuchen und fair gehandeltem Kaffee genießen. Das teilt der Förderverein in einer Pressemitteilung mit. Begleitende Musik und ein Stand des Weltladens sind ebenfalls zu erwarten. Bücherspenden für den Basar, CDs und DVDs können am Donnerstag, 23. August, und am Freitag, 24. August, jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Christkirche abgegeben werden.

> Das Hörmobil der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) steht am Sonnabend, 25. August, von 11 bis 18 Uhr auf dem Gelände am Stadtsee. Besucher können sich informieren und kostenlos ihr Hörvermögen testen lassen.

> Die Stadtbücherei im Kulturzentrum hat am Sonnabend, 25. August, bis 17 Uhr geöffnet. Wie in jedem Jahr veranstaltet die Stadtbücherei am Sonntag, 26. August, einen Bücherflohmarkt. Zwischen 10 und 17 Uhr werden Bücher und andere Medien verkauft.

> Der Automobilclub von Rendsburg im ADAC wird am Sonnabend, 25. August, wieder seine traditionelle Ausfahrt „Rund üm Rendsborg“ ausrichten. Offiziell sind Fahrzeuge bis Baujahr 1980 zur Teilnahme zugelassen – der Veranstalter ermutigt aber ausdrücklich auch jüngere Teilnehmer mit gepflegten Youngtimern, sich zu der Ausfahrt anzumelden. Die Veranstaltung beginnt um 8 Uhr mit einem Frühstück bei den Stadtwerken. Nach einer Mittagspause wird das Fahrerfeld ab 14.15 Uhr auf dem Schloßplatz eintreffen – dort werden alle Fahrzeuge bei der Einfahrt vorgestellt. Am Nachmittag wird die Ausfahrt dann traditionell wieder bei den Stadtwerken mit Kaffee, Kuchen und einer kleinen Siegerehrung beendet. Wer mitfahren möchte, kann sich unter der Rufnummer 0 43 31 / 664 39 98 oder per Mail an martin@weyand.eu anmelden.