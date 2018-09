Informieren statt provozieren

Sehestedter Bürgerinitiative startet Flyer-Aktion in Sachen Windkraftausbau / Gemeinde plant Einwohnerversammlung

von Helma Piper

28. September 2018, 12:18 Uhr

21 Windkraftanlagen sind es bereits, die in unmittelbarer Nähe der Gemeinde Sehestedt in den vergangenen Jahren aufgestellt wurden – vier direkt in Sehestedt, 13 in Bovenau und vier weitere in Hohenholm bei Holtsee. Der zweite Entwurf des Regionalplans weist westlich des Sehestedter Windparks eine neue Potenzialfläche aus, die es im ersten Entwurf so nicht gegeben hat. Auch der Bovenauer Windpark kann noch wachsen.

„Das ist vielen im Dorf leider nicht bekannt“, haben Hanna de Vries und Heidi Beduhn bei Gesprächen festgestellt. Über das Internet haben die beiden gestern zu einem ersten Treffen an den Markttreff eingeladen, und rund 30 Interessierte sind dem Aufruf gefolgt.

„Es vergeht kein Tag, an dem es nicht laut ist“, sagt Horst Mauer, der in der Nähe der vier Anlagen wohnt. Über 200 Tage im Jahr sei es wirklich eine Belästigung. „Daher will ich was tun, bevor es wieder zu spät ist“, sagt er. Denn die Informationspolitik der Gemeinde sei schon bei dem Windpark vor vier Jahren äußerst dürftig gewesen. So richtig habe man erst etwas mitbekommen, als die Mühlen aufgestellt wurden.

Arne Materzok saß damals für die CDU in der Gemeindevertretung und hätte das rasche „Durchwinken“ dieses Bauprojektes kritisiert. „Es sollte alles ganz schnell gehen, um die Fördergelder noch zu bekommen“, erinnert er sich, für eine umfassende Bürgerbeteiligung fehlte dann die Zeit.

Horst Mauer wünscht sich angesichts der Lärmbelästigung eine neutrale Messung der Emissionen, er habe durchaus das Gefühl, dass die Daten damals „schön gerechnet“ wurden.

Auf die neue Windkraftfläche aufmerksam geworden sind de Vries und Beduhn, als sie bei der Berichterstattung in der Presse von der Online-Bürgerbeteiligung erfahren haben. Auf www.bolapla-sh.de werden alle vorhandenen Windkraftflächen und die, die es mal werden könnten, skizziert. Jeder Bürger hat hier die Möglichkeit, eine eigene Stellungnahme zu dem Planungsstand abzugeben.

Um das bekannter zu machen, werden de Vries und Beduhn heute gemeinsam mit anderen Bürgern der Gemeinde Flyer in den rund 350 Haushalten verteilen. „Wir wollen niemanden eine Meinung aufzwingen“, betonen beide. Sie wollen die aktuelle Planung anhand von Kartenmaterial darstellen, damit sich jeder Bürger ein Bild machen und eine Meinung bilden kann. Es gehe nicht darum, zu provozieren. Man wolle einfach nur informieren. Das will die Gruppe auch auf der Internetseite www.wind-in-sehestedt.de. „Bürger informieren Bürgern“ haben sie diese genannt.

Sehr verwundert hätte sie die Stellungnahme der Firma Denker & Wulf, dass der vorhandene Windpark durch eine „breite örtliche Akzeptanz“ getragen werde und auf Zustimmung der Gemeinde stoße. Ob das wirklich so ist, bezweifeln de Vries und Beduhn mittlerweile.

„Wir sind alle für Windkraft“, sagt Hanne de Vries. Der Weg der erneuerbaren Energien sei der richtige. Sie befürchtet aber, dass sich der Ausbau der Windkraft rund um Sehestedt konzentriere, wenn laut Willens der Landesregierung 98 Prozent der Landesfläche von Windkraft frei bleiben soll. „Sehestedt liegt also im Bereich der zwei Prozent“, so Beduhn.

Den Vorwurf, nicht umfassend informiert zu haben, will Bürgermeister Torsten Jürgens-Wichmann (CDU) so nicht stehen lassen. „Wir wissen von der neuen Fläche seit dem 10. September“, sagte er auf Nachfrage. Daraufhin habe das Planungsbüro, das auch schon bei dem ersten Beteiligungsverfahren hinzugezogen wurde, den Auftrag erhalten, diese neue Fläche zu prüfen. Bevor die Gemeinde eine Stellungnahme abgibt, müsse sie wissen, ob auch alle Kriterien, die zu der Entscheidung für die Fläche geführt haben, abgewogen wurden. Bis zum Bauausschuss wird das Gutachten des Büros dazu vorliegen. „Vor der Gemeindevertretung, also vermutlich Mitte November, wird es eine Einwohnerversammlung geben“, versichert der Gemeindechef. Dann wird er das Gutachten vorstellen und die Bedenken der Bürger werden aufgenommen, damit diese in die Stellungnahme einfließen können. Die Stellungnahme wird Ende November vom Gemeinderat beschlossen und bis zum Fristende, 3. Januar, beim Land eingereicht. Dass neben der Gemeinde noch viele Bürger ihre Stellungnahme abgeben, ist die Hoffnung von Beduhn und de Vries.