Veranstaltungshinweis : Informationsabend zur Unterkunft

von Frank Höfer

08. April 2019, 11:15 Uhr

Der Rendsburger Ortsverein der SPD lädt am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr zu einem Dialog unter dem Motto „Landesunterkunft für Flüchtlinge in Rendsburg“ ein. Im Hotel Hansen, Bismarckstraße 29, können die Teilnehmer mit Einrichtungsleiter Delf Stummeyer und Bürgermeister Pierre Gilgenast ins Gespräch kommen. Laut Veranstalter werden auch Vertreter des Betreuungsverbandes vom DRK Schleswig-Flensburg anwesend sein. Im Vordergrund sollen die Sorgen, Ängste und Wünsche der Bürger stehen. In einem kurzen Vortrag wird Delf Stummeyer darüber informieren, wie eine Landesunterkunft funktioniert. Auch über Möglichkeiten für persönliches Engagement soll vor Ort gesprochen werden.