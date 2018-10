HANERAU-HADEMARSCHEN : Informationen und Orientierung für die Ausbildung

Berufsorientierungsmesse am 27. Oktober

von Hans-Jürgen Kühl

22. Oktober 2018, 17:25 Uhr

Eine Berufsorientierungsmesse findet am Sonnabend, 27. Oktober (9.30 bis 12 Uhr), in der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule in Hanerau-Hademarschen statt. Rund 20 Firmen und Institutionen sind mit Messeständen vertreten, an denen sich Schüler über Ausbildungsberufe der verschiedensten Art informieren können.

Bereits zum vierten Mal veranstalten die Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule und der örtliche Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) in Hanerau-Hademarschen ihre regionale Berufsorientierungsmesse, für die sich die Abkürzung BOM eingebürgert hat. Neben regionalen Handwerksfirmen und Dienstleistungsunternehmen informieren unter anderem auch das Amt Mittelholstein, das Finanzamt Rendsburg, die Imland-Klinik, die Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum und die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein über die von ihnen betreuten Berufsfelder und Ausbildungsgänge. Die Betriebe präsentieren ihre Lehrberufe und geben Einblicke in Bewerbungsverfahren, Ausbildungsvoraussetzungen, Berufsalltag und Aufstiegsmöglichkeiten.

Die Messe dient der Orientierung und Information, bietet darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, konkrete Kontakte zu Unternehmen aus der Region zu knüpfen. Für die achten und neunten Klassen aus Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel ist die Teilnahme an der Messe verpflichtend. „Alle anderen Schülerinnen und Schüler – auch aus anderen Schulen – sind ebenfalls herzlich eingeladen“, betont Schulleiterin Heike Brunkert.

Als „besonders positiv“ habe sich bei den vorangegangenen Messen erwiesen, dass die Schüler bei den Gesprächen von ihren Eltern begleitet werden, bemerkt die Rektorin: „Daher sind auch alle Eltern bei der BOM herzlich willkommen.“