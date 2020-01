Briefmarkensammler-Verein : Individuelle Briefmarken für Jubiläen in Nortorf

Die Sondermarken haben inzwischen eine Tradition in der Stadt.

Avatar_shz von shz.de

03. Januar 2020, 08:57 Uhr

Ob Messe, Stadtjubiläum oder Tunnelfest – mittlerweile ist es bei dem Nortorfer Briefmarkensammler-Verein Tradition, eine Sondermarke herauszubringen, wenn ein besonderes Ereignis bevorsteht. So können sich Philatelisten in diesem Jahr mit den Sondermarken „111 Jahre Nortorfer Stadtrecht“ und „175 Jahre Eisenbahn in Nortorf“ auf gleich zwei neue Nortorfer Marken freuen.

Gleich zwei Jubiläen werden gefeiert

Zur Verleihung des Stadtrechts sind besondere Veranstaltungen geplant (siehe Infokasten). Am 4. April 1845 erteilte der dänische Staat die Konzession zum Bau und Betrieb der Bahnstrecke Rendsburg–Neumünster. Die Personenbeförderung wurde dann am 18. September 1845 aufgenommen.

111 Jahre Stadt Nortorf Am 17. Juli 1909 wurde das neue Ortsstatut veröffentlicht und Nortorf war Stadt. Schon wenige Monate später erhielt die junge Stadt ihr eigenes Stadtwappen. Im Sommer 1899 hatte die Gemeinde ihr erstes Rathaus erhalten. Vorher waren die Amtsgeschäfte in der Kirchspielvogtei und in den Wohnsitzen der amtierenden Bürgermeister erledigt worden. Zeitgleich entstanden zwei Lederfabriken, ein Sägewerk, eine Bierbrauerei und eine Fleischwarenfabrik. Mit Bahnanschluss, Dampfkraft und expandierendem Gewerbe begann Nortorf sich zu einem Industriestandort zu entwickeln. Nortorf feiert im Jahre 2020 den 111 Jahrestag „Stadtrechte für Nortorf“. Um dieses Jubiläum gebührend feiern zu können, haben sich Nortorfer zusammengetan, dieses zu organisieren, zu planen und durchzuführen Informationen unter https://111-jahre-nortorf.de



„Unsere erste eigene Briefmarke haben wir zum unserem 60-jährigen Jubiläum präsentiert“, erinnerte sich Peter Lorenzen, der Vorsitzende der Nortorfer Briefmarkensammler. Dieses Jubiläum liegt nun schon mehr als zehn Jahre zurück. Damals war es aber noch nicht möglich, örtliche Sondermarkten gemeinsam mit der Deutschen Post zu erstellen.

Anfangs musste der Verein die Marken noch in Österreich drucken und abstempeln lassen. Peter Lorenzen, Vorsitzender des Nortorfer Briefmarkensammler-Vereins

Nachdem nun auch die Deutsche Post diesen Service anbietet, sei das wesentlich einfacher. „Wir haben von den Sondermarken erst einmal jeweils 300 Stück drucken lassen“, fügt der Vorsitzende an. Die Marken, mit einem Postwert von jeweils 80 Cent, werden zu einem Preis von 2,50 Euro sowie ein Euro zusätzlich für den Sammler-Umschlag verkauft.

Auch junge Menschen interessieren sich für die Marken

„Interessant ist, dass auch viele jüngere Menschen unsere Sondermarken kaufen“, wundert sich der Vorsitzende. Gelingt es doch in einer Zeit, die von Handy und Computer dominiert ist, immer seltener junge Leute, für die Sammelleidenschaft zu begeistern. Selbst Erben umfangreicherer Sammlungen setzten das Hobby der Eltern oder Großeltern nicht fort, sondern verkaufen die ganzen Briefmarken lieber.

Briefmarkensammeln bilden

Dabei sind die gedruckten Postwertzeichen nicht nur schön anzusehen, man kann damit sogar sein geografisches Wissen erweitern. „Schließlich kommen gerade bei der Sammlung bestimmter Themen die Briefmarken nicht nur aus Europa, sondern teilweise auch aus fremden Ländern auf der ganzen Welt, die man sonst gar nicht kennen würde“, weiß Lorentzen. Dabei biete sich die Suche übers Internet ja geradezu an.

Präsentation im Frühjahr

Die erste öffentliche Präsentation der Briefmarken wird während des Tauschtages des Vereins im Frühjahr sein, der in diesem Jahr in neuen Räumlichkeiten stattfindet. Statt wie bisher im Alten Landkrug und Holsteinischen Haus ist der Veranstaltungsort sowohl für die Frühjahrs- als auch den Herbst-Tauschtag jeweils die Nortorfer Kramer Scheune.

Man kann sich seine Exemplare aber auch im Vorwege sichern. Ansprechpartner ist Norbert Schulze: Tel. 0 43 92 / 36 82 oder per email: „norbertandreas@aol.com“.