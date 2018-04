„Tag der Logistik“ : ACO-Academy in Büdelsdorf: In Zukunft wird aus der Luft gezählt

In Büdelsdorf wird mit Hilfe von Drohnen „fliegende Inventur“ gemacht. Zuschauer waren beeindruckt.

20. April 2018, 09:57 Uhr

Rendsburg | Die Zeiten, in denen der Lehrling bei der Inventur im Lager per Hand die Artikel zählte und notierte, sind bald vorbei. Das wurde bei der „Fliegenden Inventur“ am „Tag der Logistik“ in der ACO-Academy in Büdelsdorf am Donnerstag deutlich. Benjamin Federmann von der „doks.innovation GmbH“ aus Dortmund zeigte 80 Interessierten das Datensammeln per Drohne.

Der computergestützte, selbst steuernde Flugkörper kann über seine Kamera nicht nur die Anzahl, den Typ und den Lagerort von Artikeln ermitteln, sondern zusätzlich auch Temperatur und Verpackungsqualität feststellen. Die Drohne ist in Gebäuden und auf Freilagerflächen einsetzbar. Federmann führte die „Fliegende Inventur“ in der ACO-Academy vor und hatte dazu eine Stellwand mit aufgedruckten Warenkartons aufgebaut.

Die Zuschauer waren beeindruckt. „Das ist der Hammer“, meinte Thorsten Witt, Leiter des Bereichs „Auftragszentrum und Logistik“ bei der Firma ACO Severin Ahlmann, die den „Tag der Logistik“ zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde (WFG) ausrichtete.

„Wir haben den Nord-Ostsee-Kanal, die A7, die A210 – wir sind ein Logistikland“, machte der WFG-Geschäftsführer Kai Lass deutlich. „Und wir sind prädestiniert zu wachsen.“

Thorsten Witt berichtete, dass ACO 17.000 Paletten im Monat transportiert. „Und die sind am nächsten Tag in Bayern. Ohne ein Logistik-Netzwerk wäre das nicht machbar.“ Der Transport müsse nicht zwangsläufig auf der Straße erfolgen, sagte Witt. „Dazu muss die Bahn aber praxisgerechte Lösungen anbieten.“

Der zunehmende Fachkräftemangel war ein weiteres Thema. Dazu stellte Daniel Stancke die Internet-Lösung „Truck Pro“ vor, die bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeiter helfen soll. Denn das Problem ist gravierend. Nach Angaben von Thorsten Witt scheiden jährlich 50.000 Kraftfahrer aus Altersgründen aus. Nur 5000 bis 6000 kommen neu dazu. Auch Frank Petersen von dem Osterrönfelder Unternehmen „17.111 Transit Transport & Logistik“ kennt die Probleme. „Unsere Subunternehmer müssen manchmal ihr Fahrzeug in die Ecke stellen, weil sie keine Fahrer haben.“ Mitarbeiter „finden und an das Unternehmen binden“, dafür habe die Vorstellung von „Truck Pro“ neue Ansätze geliefert. Für Petersen ist klar: „Die derzeitige Laderaumknappheit ist Folge der Fahrerknappheit.“

Auf großes Interesse stieß auch der Vortrag von Markus Langmann, der Forschungen zum „Platooning“ vorstellte. Dabei werden mehrere Lastkraftwagen mit einer „elektronischen Deichsel“ verbunden. Nur das erste Fahrzeug wird gesteuert, die anderen fahren dicht und per Funk gekoppelt hinterher. Bei aller technischen Innovation werde das Personal weiter wichtig sein, zeigte sich Lass überzeugt. Die Schwerpunkte würden sich aber verändern. „Der Mensch programmiert solche Systeme, und er überwacht sie.“