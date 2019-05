„In meinem Beruf habe ich Europa praktiziert“

Die gebürtige Ungarin Zsuzsanna Orth engagierte sich 20 Jahre im Jugendaustausch

07. Mai 2019, 21:40 Uhr

Owschlag | Das „EU-Parlament der Schleswig-Holsteiner“ hat getagt. Im Kieler Landtag hat unsere Aktion Menschen aus den EU-Mitgliedstaaten zusammengeführt. Die Leserinnen und Leser gaben in einer engagierten Debatte Europa eine Stimme. Fazit: Wir müssen mehr für Europa tun. In einer Serie stellen wir weitere Teilnehmer der Veranstaltung vor.

Mit 19 Jahren kehrte sie ihrer Heimat den Rücken. „Ich war mit dem politischen Regime in Ungarn nicht einverstanden“, sagt Zsuzsanna Orth. Seit 1971 lebt sie in Deutschland. Sie folgte der Einladung ihres Vaters, der in München als Arzt tätig war. Wenige Wochen nach ihrer Ankunft erhielt sie einen deutschen Pass. „Europa bedeutet für mich, dass die Menschen ein bisschen näher rücken, dass sie mehr Verständnis füreinander haben, egal welche Hautfarbe sie haben und egal aus welchem Land sie kommen“, beschreibt die heute 67-Jährige.

„Eigentlich wollte ich in Deutschland studieren, doch mein ungarisches Abitur wurde hier nicht anerkannt und so habe ich Arzthelferin gelernt.” In München lernte Zsuzsanna wenige Jahre später ihren Mann Peter Orth kennen. 1976 zog das Paar nach Schleswig-Holstein. Nach seiner Zeit bei der Marine arbeitete ihr Mann als Lehrer an der Schule in Owschlag. Zsuzsanna Orth wurde Mutter zweier Söhne und absolvierte eine weitere Ausbildung als Erzieherin. „In meinem neuen Beruf habe ich ein Stück weit Europa praktiziert, denn ich habe mehr als zwanzig Jahre lang den Jugendaustausch zwischen deutschen und ungarischen Jugendlichen organisiert und begleitet.“ Zusätzlich organisierte sie den Fachaustausch mit Mitarbeitern von Beratungsstellen, der Polizei und der Politik zwischen Schleswig-Holstein und Ungarn, an dem zeitweise auch Dänemark und Österreich teilnahmen.

Zsuzsanna Orth, inzwischen Rentnerin, besucht mehrmals jährlich Ungarn. Bis vor kurzem hatte ihre Familie dort einen Zweitwohnsitz. Doch wie vor 40 Jahren bereitet ihr die politische Situation in ihrem Geburtsland Sorge. „Die Menschen in Ungarn möchten gern zu Europa gehören und schimpfen über die aktuelle Lage. Dass Ministerpräsident Viktor Orbán nicht bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen, finde ich einfach schrecklich. Dafür schäme ich mich.“

Am 26. Mai wird die Owschlagerin zur Europawahl gehen, gerade weil es in ihren Augen noch Verbesserungsbedarf gibt: „Ich wünsche mir, dass sich Europa stärker für den Klimaschutz engagiert. Zum Beispiel Plastikmüll: Wenn ich einkaufen gehe und sehe, dass alles in Plastik eingepackt ist, ist das erschreckend.” Zsuzsanna Orth fordert: „Die Umwelt sollte gemeinsam von allen EU-Staaten geschützt werden, insbesondere die ausufernde Plastikflut muss stark eingeschränkt werden.“

Und noch ein weiterer Punkt ist der politisch interessierten Frau wichtig: „Statt gegenseitiger Schuldzuweisungen der einzelnen Abgeordneten und Staaten sollte endlich Einigkeit in den wichtigen Zukunftsfragen erzielt werden. Die kleineren Staaten dürfen nicht überstimmt und übergangen werden.“ Außerdem fehle es an Transparenz gegenüber den Bürgern. Diese sollten besser und verständlicher über wichtige Entscheidungen informiert werden. Die zweifache Großmutter betont: „Für mich wäre ein Europa ideal, in dem alle Länder zusammenhalten und sich für die Umwelt einsetzen. Wir sollten darüber nachdenken, welche Welt wir unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen wollen.“