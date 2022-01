Leichtathletik-LM in Hamburg : In guter Frühform: So viele Medaillen räumte Janne Ohrt vom MTSV Hohenwestedt ab

Markus Schinke

Vereinskollegin Felina Theissen verbesserte sich in zwei Disziplinen und feierte Doppel-Bronze. Die Athleten der LG Rendsburg/Büdelsdorf holten weitere Medaillen – in Silber und Bronze. Avatar_shz von Rüdiger Müller

18. Januar 2022, 13:17 Uhr Vereinskollegin Felina Theissen verbesserte sich in zwei Disziplinen und feierte Doppel-Bronze. Die Athleten der LG Rendsburg/Büdelsdorf holten weitere Medaillen – in Silber und Bronze. Starker Auftritt von Janne Ohrt ins neue Jahr. Von den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Verbände Schleswig-Holstein und Hamburg kehrte die Athletin des MTSV Hohenwestedt mit einem kompletten Medaillensatz zurück. Auch ihre Vereinskollegin Felina Theissen schaffte zweimal den Sprung aufs Podest. Weiterlesen: Gold mit dem Speer und über 100 Meter Hürden: Janne Ohrt holt zwei Landestitel In ihrer Paradedisziplin Stabhochsprung schaffte U20-Atlethin Ohrt in der Frauen-Konkurrenz mit 3,60 m Rang 1. Silber gab es für sie im Hochsprung mit 1,67 m. Nur Meike Haiduk von der LG Neumünster sprang als Titelträgerin drei Zentimeter höher. Bronze am 19. Geburtstag Einen Tag später lief Ohrt an ihrem 19. Geburtstag in 8,87 Sekunden über die 60 m Hürden eine neue Bestzeit, die für Bronze reichte. Im Vorlauf wurde sie noch mit 8,98 Sekunden gestoppt. Die 60 Meter Hürden waren stark, da Janne die Hürden lange nicht mehr gelaufen ist. Dirk Richter, Trainer von Janne Ohrt Knapp an Bronze vorbei lief die Hohenwestedterin in der Hamburger Leichtathletik-Halle über 60 m – trotz einer neuen Bestzeit im Finale (7,81 Sekunden). „Da hat Janne die Spezialistinnen kräftig geärgert“, schmunzelte ein zufriedener MTSV-Trainer Dirk Richter, der seinen Schützling weiter lobte: „Die 60 Meter Hürden waren stark, da Janne die Hürden lange nicht mehr gelaufen ist.“ Zwei Bestleistungen von Felina Theissen Einen guten Start in die Hallensaison erwischte auch Ohrts Vereinskollegin Felina Theissen. Die talentierte Mehrkämpferin startete als U16-Athletin in der Altersklasse U18 – und hielt prächtig mit. Im Hochsprung stellte sie mit 1,55 m eine neue Bestleistung auf und gewann damit die Bronzemedaille. „Felina hat die Schwächen der sonstigen 1,60 Meter Springerinnen genutzt und daraus das Beste gemacht“, resümierte Richter. Markus Schinke Auch im Weitsprung lieferte Theissen mit 5,11 m eine neue Bestleistung ab und wurde mit der Bronzemedaille belohnt. „Für Felina war es wichtig, die Fünf-Meter-Grenze zu überspringen. Das ist ihr gut gelungen“, freute sich der MTSV-Coach mit seiner Athletin. Im Kugelstoßen bedeuteten glatte neun Meter den siebten Platz. Markus Schinke Von der LG Rendsburg/Büdelsdorf sorgte Simon Rohwer (U18) mit Platz zwei über die 400 m in 58,43 Sekunden für die beste Platzierung. Hier waren jedoch nur zwei Athleten am Start. Im Vorlauf der 60 m reichten Rohwer 8,18 Sekunden nicht, um den Vorlauf zu überstehen. Zweimal Bronze für die LG Rendsburg/Büdelsdorf Im Stabhochsprung (3,80 m) gab es für U20-Athlet Lucas Heinz bei den Herren Platz 5. Zwei Bronzemedaillen gab es für die LG Rendsburg/Büdelsdorf bei der weiblichen U18. Dreispringerin Merle Hammerich sprang 10,69 m. „Damit hat Merle ihre guten Resultate aus der Freiluftsaison bestätigt“, jubelte LG-Abteilungsleiterin Marga Zentner. Emma Thurow-Meseritz wurde über 400 m in 78,74 Sekunden Dritte. zur Startseite

