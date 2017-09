Lütjenwestedt : In der „Waldklinik“ wird es jetzt richtig gruselig

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die „Waldklinik Gravenstein“ an der Landesstraße 127 zwischen Haale und Lütjenwestedt sucht neues Pflegepersonal, aber auch Bürokräfte und Hilfen für den Hausmeister: Das ist die auf den ersten Blick harmlos anmutende Ausgangssituation der neuen Grusellabyrinth-Vorstellungen des Theatervereins Lütjenwestedt. Im Laufe der interaktiven Aufführungen werden die Besucher jedoch feststellen, warum es in der Nervenheilanstalt so große Personalverluste gibt, dass permanent neue Kräfte gebraucht werden.

Zum dritten Mal verwandelt sich Lütjenwestedt in den kommenden Wochen in „Das Dorf des Grauens“ – und zum dritten Mal finden die Aufführungen der Horror-Experten vom Theaterverein Lütjenwestedt an einem anderen Standort statt. Bei der Premiere 2015 hatten Bürgermeister Björn Baasch und seine Mitstreiter die wahre Geschichte eines Flugzeugabsturzes im Zweiten Weltkrieg für ihre Zwecke aufbereitet und weitergesponnen. Viele Besucher kamen aber gar nicht bis zum Grusellabyrinth in der Nähe des Friedhofs, weil sie es nach Begegnungen mit den Erschreckern der Schauspieltruppe vorgezogen hatten, schon vor Beginn der eigentlichen Aufführung das Weite zu suchen. Das Motto der Premiere lautete zwar „Endstation Lütjenwestedt“. Trotzdem gab es im vergangenen Jahr ein zweites Grusellabyrinth unter dem Titel „Quarantäne“, diesmal auf einer Koppel an der Landesstraße 127 zwischen Lütjenwestedt und Gokels, wo „Professor Fitzzz“ (Björn Baasch) haarsträubende Genexperimente durchführte – die beim Publikum sehr gut ankamen, wie 35 ausverkaufte Vorstellungen belegen.

„Das Dorf des Grauens“, Teil 3, findet vom 6. bis 30. Oktober auf einem ehemaligen Bauernhof direkt an der L 127 zwischen Haale und Lütjenwestedt (in der „Zone 70“) statt. Das Gebäude ist seit über zehn Jahren unbewohnt. „Hier war das schon gruselig, als wir hier ankamen“, sagt Bürgermeister Baasch. Seit April haben die Darsteller des Theatervereins das Wohnhaus des Bauernhofs in die „Waldklinik Gravenstein“ verwandelt. Die neue Location sei gegenüber dem selbstgebauten „Quarantäne“-Grusellabyrinth vom Vorjahr eine „Steigerung von mehr als 100 Prozent“, meint Baasch. Das neue Leben in dem verlassenen Hofgebäude blieb nicht unbemerkt. „Neulich war hier ein Vertreter, der uns eine Gasheizung verkaufen wollte“, erzählt der Bürgermeister. Der Heizungsvertreter kann von Glück sagen, dass er schon an der Türschwelle abgeblitzt ist – bei der Neugestaltung der Räumlichkeiten haben sich die Gruselspezialisten nämlich von Horrorfilmen inspirieren lassen.

Bei der „Waldklinik Gravenstein“ handelt es sich um eine Nervenheilanstalt mit „Patienten unterschiedlichster Art“, so Björn Baasch. Der Bürgermeister verwandelt sich in „Hausmeister Hartmut“. Ana-Elisa Flor, die 2016 als Assistentin von „Professor Fitzzz“ fungierte, übernimmt die Rolle von „Schwester Marta“. Auch „der Tod“ ist wieder dabei. Die Geschichte ausgedacht hat sich Ole Hansen.