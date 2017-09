Anwohner verärgert : In der Tulipanstraße eingeschlafen, in der Untereiderstraße aufgewacht

vergrößern 1 von 2 Foto: Leptin 1 von 2

Als Ralf Krammer am Dienstagabend seine Wohnung betrat, wohnte er noch in der Tulipanstraße. Am nächsten Morgen wachte er in der Untereiderstraße auf. Mitarbeiter der Stadt Rendsburg hatten neben der ehemaligen Eiderkaserne in der Zwischenzeit neue Schilder angebracht. Hintergrund ist die geplante Bebauung des Geländes der ehemaligen Eiderkaserne. Um das Neubaugebiet sinnvoll an den historischen Stadtteil Neuwerk anbinden zu können, ist nach Angaben der Stadt eine Modifizierung des bisherigen Hausnummernsystems notwendig. Diese Gelegenheit wurde genutzt, um das in Nord-Süd-Richtung verlaufende Teilstück der T-förmigen Tulipanstraße historisch korrekt umzubenennen. Dieser Abschnitt war früher das Pendant zur Obereiderstraße und trug folgerichtig den Namen Untereiderstraße.

Krammer fühlt sich übergangen: „Wir wurden erst am Montag in einem Schreiben über die Namensänderung benachrichtigt. Zwei Tage später steht schon das neue Schild“, sagt er. Besonders entrüstet ihn, dass er erst in dieser Woche informiert wurde, obwohl die Stadt die Namensänderung bereits vor knapp vier Jahren beschlossen hat. Das Schreiben, das die Anwohner erhielten, verweist auf zwei Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 25. September und 20. November des Jahres 2013. „Wir sind hier alle angepestet“, beschreibt Krammer die Stimmungslage unter den betroffenen Anwohnern.

Uwe Schmalfeld ist beruflich von der Änderung betroffen. Er ist selbstständig, noch im vergangenen Jahr hat er in großem Umfang Briefbögen und Visitenkarten in Auftrag gegeben. Nun hat er eine andere Adresse und muss neu bestellen: „Die alten sind alle für die Tonne“, ärgert er sich. Auch Maren Röder ist genervt. Sie ist gehbehindert. Keine Bushaltestelle ist nah genug an ihrer Wohnung. Deshalb ist sie auf das Taxi angewiesen. Doch momentan haben Taxifahrer es nicht leicht, sie zu finden. Ihre alte Adresse stimmt nicht mit den Straßenschildern überein, ihre neue Straße existiert in den meisten Datenbanken noch nicht. Dies musste auch Tim Bockelmann erfahren. Er wollte seiner Bank die neue Anschrift mitteilen. „Die Straße gibt´s gar nicht im System“, erhielt er als Antwort.

Günther Dahl, Leiter des Fachdienstes Stadtentwicklung, verteidigt das Vorgehen der Stadt. Weil die Entwicklung des Bauvorhabens auf dem einstigen Kasernengebiet „nunmehr konkretere Formen annehmen wird, ist der Zeitpunkt zur Umsetzung der Beschlüsse des Kulturausschusses gekommen“, teilte er mit. Dass die Anwohner erst so kurzfristig in Kenntnis gesetzt wurden, rechtfertigt er mit dem Verweis darauf, dass es keinen guten Zeitpunkt gebe, um die „schlechten Nachrichten“ zu überbringen. Bei einem solchen Prozess sei es unmöglich, alle Einzelpositionen zu berücksichtigen. Dieses Argument lassen die Betroffenen nicht gelten: „Die Stadt redet sich heraus. Wir werden lapidar abgebügelt“, echauffiert sich Krammer. Sein Verdacht ist, dass die Stadt verhindern wollte, „dass es Proteste gibt“, und deshalb auf eine frühzeitige Benachrichtigung der Anwohner verzichtet hat.