Silvesterfeuerwerk : In der Nähe von Reetdächern sind Böller und Raketen komplett verboten

Auch zum Jahresausklang gelten strenge gesetzliche Bestimmungen für Feuerwerk.

Avatar_shz von Kai Eckhardt und Matthias Hermann

30. Dezember 2019, 16:54 Uhr

Das Jahr 2019 wird von vielen Menschen wieder traditionell mit Böllern und Raketen verabschiedet. Dabei stößt die Knallerei längst nicht mehr überall auf Gegenliebe. Immer mehr umwelt- und naturbewussten Menschen ist sie längst ein Dorn im Auge. Wer trotzdem nicht darauf verzichten möchte, sollte wie immer einiges beachten, damit auch wirklich nur die „bösen Geister“ vertrieben werden – so wie es ursprünglich der Brauch war - und kein ein Unglück passiert.

Ordnungsamt rät zur Vorsicht

Bei der Frage, wo Feuerwerk abgebrannt werden darf, gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Ämtern (genaue Informationen unten) . „Natürlich wird es trotzdem sicher wieder einige geben, die sich nicht daran halten“, sagt der Leiter des Nortorfer Ordnungsamtes Torsten Manthey. Das Abfeuern ist nach wie vor nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt.

An allen anderen Tagen ist es gesetzlich verboten und kann, im Falle einer Anzeige, als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. Torsten Manthe, Leiter des Nortorfer Ordnungsamtes

„Unabhängig davon, dass es eine Lärmbelästigung für Anwohner und Spaziergänger darstellt, ist das besonders Tieren gegenüber rücksichtslos“, sagt der Ordnungsamtsleiter. Alle vierbeinigen Freunde werden bereits durch die offizielle Silvesterknallerei genug gestresst.

Überlassen an Minderjährige verboten

Etwaige Ausnahmen für das Abbrennen von Knallern und Raketen bedürfen immer einer Sondergenehmigung. Der Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen an Personen unter 18 Jahren grundsätzlich verboten. „Das betrifft auch das Überlassen – wie zum Beispiel von Eltern an Kinder oder von älteren an jüngere Geschwister“, fügt Manthey an.

Neben der Lärmbelästigung spielt natürlich auch die Brandgefahr eine große Rolle. So kann zum Beispiel eine fehlgeleitete Rakete, die unter den Überstand eines Reetdaches fliegt, verheerende Schäden auslösen, selbst dann, wenn das Dach nass ist oder sogar Schnee darauf liegt.

Feuerwerkskörper sollten aber generell nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen entzündet werden. Tobias Lohse, Nortorfer Wehrführer

Dementsprechend müsse gerade den Papiermülltonnen ein besonderes Augenmerk gelten. Wenn diese Feuer fangen und sich dann auch noch zu dicht an den Häusern, Garagen oder Carports befinden, sei die Gefahr eines Übersprungs des Feuers dementsprechend groß

Abschließend warnt der Experte vor dem Gebrauch nicht zugelassener oder gar selbst gebastelter Böller und Raketen. „Wenn die Lunte erst einmal brennt, ist das Ganze nicht mehr kontrollierbar“, betont Ordnungsamtliester Manthey.

Tipps und Vorschriften



Auf Prüfzeichen achten: Feuerwerkskörper der Kategorie F2 (also Raketen, Batterien, Böller und Verbundfeuerwerk) müssen mit dem CE-Zeichen plus zwei vierstelligen Zahlen gekennzeichnet sein. Selbstgebasteltes oder nicht zugelassenes Feuerwerk aus dem Ausland sollte niemals verwendet werden. Es drohen schwere Verletzungen Der Besitz, die Weitergabe und das Abbrennen nicht zugelassener Böller sind strafbar. Zeitliche und räumlich Beschränkungen beachten: Das Abbrennen von Feuerwerk ist nur vom 31. Dezember bis einschließlich 1. Januar erlaubt. In der direkten Umgebung von Krankenhäusern, Kirchen, Altenheimen, Tankstellen oder Reetdachhäusern oder anderen schützenswerten Gebäuden ist grundsätzlich verboten. Hierbei auch die Bestimmungen der einzelnen Ämter beachten. Alterbeschränkung beachten: Feuerwerk der Kategorie F2 darf generell nur von Personen ab 18 Jahren abgebrannt werden. Feuerwerkskörper der Kategorie F1 („Jugendfeuerwerk“) wie etwa Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerk ist ab 12 Jahren zugelassen

Bestimmungen der Ämter:



Im Amt Jevenstedt gilt das Abbrennverbot für Feuerwerk in einem Umkreis von 200 Metern um brandgefährdete Gebäude. Dies gilt besonders für den Ortskern Jevenstedt mit der Alten Schule, dem Pastorat und mehreren reetgedeckten Privathäusern. Im Amt Nortorf gilt das Abbrennverbot in einem Umkreis von 200 Metern. In der Stadt Nortorf steht der Jahrmarktplatz als Ausweichplatz zum Abbrennen von Feuerwerk zur Verfügung. Im Amt Mittelholstein ist das Abbrennen von Feuerwerk in einem Umkreis von 200 Metern um brandempfindliche Gebäude(wie Reetdachhäuser) verboten, im Amt Hüttener Berge sind es 150 Meter und im Amt Eiderkanal 100 Meter. In den Ämtern Fockbek und Hohner Harde gelten die allgemeinen Bestimmungen, wonach das Abbrennen von Feuerwerk in der direkten Umgebung bestimmter Gebäuden (siehe Infokasten) grundsätzlich verboten ist.