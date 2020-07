Gelungener TV-Auftritt : Immer wieder sonntags: Marco Sommer aus Breiholz feiert traumhafte Schlager-Premiere

Der Norddeutsche setzt sich im Europa-Park im Wettbewerb um den „Sommerhit 2020“ gegen Mariella Milana durch.

14. Juli 2020

Breiholz | Ein Ehepaar ruft vom Fahrrad Glückwünsche herüber: „Wir haben ihren Auftritt gesehen. Das war echt super!“ Knapp 48 Stunden sind vergangen, seitdem Marco Sommer vor einem Millionenpublikum bei der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ aufgetreten ist. Nun kann er kurz am Nord-Ostsee-Kanal durchatmen – aber nicht lange, denn nach dem Sieg in der ersten Runde im Wettbewerb um den „Sommerhit 2020“ ist er bereits an diesem Sonntag wieder bei Stefan Mross zu Gast.

Es war ein aufregendes Wochenende für den Breiholzer, der schon am Freitag mit dem Zug in Richtung Baden-Württemberg gereist war. „Ich habe meinen Manager gebeten, mich direkt einmal zum Europa-Park in Rust zu fahren. Als ich dann auf der Bühne stand, dachte ich nur: Hier ist es also Sonntag soweit“, erzählt Sommer. Am nächsten Tag stand morgens gleich die erste Probe an, mit Maske und Wahl des Outfits für den nächsten Tag. Zum ersten Mal waren auch die Kameras auf den Newcomer der Schlagerszene gerichtet. „Ich war schon ziemlich aufgeregt, aber mir wurde gesagt: Einfach immer auf das rote Licht schauen“. Im Anschluss ging es, um ein wenig zu entspannen, auf Tour durch den Europa-Park.

Doch nicht alleine, sondern zusammen mit seiner Kontrahentin vom kommenden Tag, Mariella Milana. Von Zickigkeit keine Spur, ganz klischeemäßig habe es sich alles wie eine große Familie angefühlt. Egal, ob die Wildecker Herzbuben, Marie Wegener und Luca Hänni (beide Gewinner der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“) – alle waren zu einem kleinen Schnack und einem Erinnerungsfoto bereit. Bei aller Lockerheit: Der Adrenalinpegel war über das gesamte Wochenende ganz weit oben, erzählt Marco Sommer. Spätestens bei der Generalprobe seien die Hände mächtig verschwitzt gewesen. Ab 17 Uhr standen alle Schlagerstars auf der Bühne, nur Hansi Hinterseer wurde erst am kommenden Tag mit dem Hubschrauber eingeflogen und deshalb von einer Technikerin gedoubelt.

An Schlaf war in der Nacht zu Sonntag kaum zu denken, schließlich stand ja der „Traumtag“ bevor. „Als es zehn vor zehn war, habe ich nur gedacht: Jetzt musst du abliefern. Als Stefan Mross mich dann kurz danach vorgestellt hat, dachte ich nur: Wie war noch einmal der Text und in welche Kamera muss ich schauen.“ Dann sei aber alles glatt gelaufen, wie wäre Sommer in einem Film gewesen. „Du denkst dann nicht mehr viel. Ich habe es aber total genossen, auf der Bühne zu stehen. Es fühlte sich wie mein Traum an.“

Insgesamt sei er mit sich selbst zufrieden gewesen. Als es dann noch einen Daumen hoch vom Manager gab, der auf den aufgrund der Corona-Auflagen recht leeren Zuschauerrängen saß, wusste Marco Sommer, dass der Auftritt wirklich gut gewesen war. Doch konnte der „Küstenpop“ auch bei den TV-Zuschauern punkten? Die hatten zwei Stunden Zeit anzurufen. Um kurz vor zwölf dann das Ergebnis: Deutliche 63 Prozent wollten „Im Norden geht die Sonne auf“ auch in der nächsten Sendung hören. „Vielleicht komme ich als norddeutscher ’Exot’ ja in der Schlagerszene wirklich gut an“, sagt Marco Sommer, „und außerdem habe ich auf dem Land eine tolle Community hinter mir.“ Über sieben Stunden habe er gebraucht, bis alle Glückwünsche abgearbeitet waren.

Auf die Leute aus seiner norddeutschen Heimat zählt Sommer auch an dieser Woche wieder, wenn er ein weiteres Mal bei „Immer wieder sonntags“ antrifft. „Es würde mich schon freuen, wenn alle ein zweites Mal anrufen.“