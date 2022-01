Aus für Geburtshilfe Eckernförde : Imland sichert Erhalt der Kliniken Rendsburg und Eckernförde – aber mit neuer Ausrichtung

Mit einer neuen Medizinstrategie will die Imland-Klinik aus den roten Zahlen kommen. Mehrere Abteilungen werden zusammengelegt. Eine Geburtshilfe gibt es künftig nur noch in Rendsburg.

15. Januar 2022, 17:59 Uhr

Die Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde will sich medizinisch neu aufstellen und damit aus den roten Zahlen kommen. Geschäftsführer Markus Funk präsentierte am Sonnabend in Rendsburg die neue Medizinstrategie für die kommenden Jahre. Mehrere Abteilungen, die es sowohl am Standort Rendsburg als auch in Eckernförde gibt, werden in Rendsburg zusammengelegt. Dies bedeutet die Schließung der Gynäkologie und Geburtshilfe Eckernförde. Auch die Unfallchirurgie geht nach Rendsburg. Im Gegenzug erhält Eckernförde eine neue Ausrichtung und soll künftig ein internistisch-altersmedizinisches und psychiatrisches Angebot vorhalten. Das bedeutet auch: Die bisher in Rendsburg beheimatete Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik zieht nach Eckernförde um.

Das letzte Wort hat der Kreistag

Als Geschäftsführer Funk das Konzept der Öffentlichkeit präsentierte, hatte er bereits einen Sitzungsmarathon hinter sich. Am Freitag waren zunächst die Mitarbeiter über die neue Strategie informiert worden, dann in einer fast vierstündigen Sitzung der Aufsichtsrat. Am Sonnabendvormittag setzte Funk die Mitglieder des Kreis-Hauptausschusses in Kenntnis. Die Politiker haben das letzte Wort. Ohne die Zustimmung des Kreistages kann Funk seine Pläne nicht umsetzen. Hauptausschuss-Vorsitzender Thorsten Schulz (CDU) äußerte die Hoffnung, dass es im ersten Quartal 2022 eine Entscheidung geben wird.

Ohne neue Strategie keine schwarzen Zahlen

Denn die Zeit drängt, wie aus den Worten aller Beteiligten deutlich wurde. Für 2021 fällt das Defizit von Imland zwar mit vier Millionen Euro um zwei Millionen geringer aus als befürchtet, aber eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen für die kommenden Jahre gilt ohne neue Strategie als unwahrscheinlich. Das will Funk anpacken. Basierend auf der im November vorgestellten Versorgungsbedarfsanalyse sollen beide Standorte sich auf ihre Stärken konzentrieren und diese ausbauen. „Die Doppelstrukturen und die interne Konkurrenz hätten ein Ende, auch die notwendigen Betriebsgrößen der Abteilungen wären durch die Bündelung der Leistungen gewährleistet“, sagte Funk. Imland will eine medizinische Qualität auf durchgehend hohem Niveau. Funk: „In Eckernförde haben wir viele Abteilungen, aber mit geringer Tiefe.“

Nur noch ambulante Notfallversorgung in Eckernförde

In Eckernförde wird es nur noch eine ambulante Notfallversorgung geben. Diese deckt nach den Worten des Geschäftsführers etwa 80 Prozent aller Notfälle ab. Die lebensbedrohlichen Notfälle wie beispielsweise Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten werden schon jetzt nicht in Eckernförde, sondern ausschließlich in Rendsburg behandelt. Das soll auch so bleiben. Der in diesem Jahr in Betrieb gehende neue Zentral-Operationssaal in Rendsburg biete genügend Kapazitäten auch für Eckernförde.

Keine Kündigungen geplant

Derzeit gibt es in Rendsburg 1900 Mitarbeiter und 541 Krankenhausbetten, in Eckernförde sind es 550 Beschäftigte und 186 Betten. Das Szenario der Zukunft sieht für Rendsburg 508 Betten und für Eckernförde 178 Betten vor. Zur künftigen Mitarbeiterzahl gibt es noch keine konkreten Angaben. Fakt ist aber: Die Zahl soll kleiner werden. Die Rede ist von 100 bis 150 Vollzeitstellen, wobei Geschäftsführer Funk betonte, dass dies über die natürliche Fluktuation erreicht werde: „Es gibt weder Kündigungen noch einen Sozialplan.“ Teuer wird die Restruktierung dennoch: Weil insbesondere der Standort Eckernförde baulich in einem unbefriedigenden Zustand ist, muss Imland kräftig investieren. Zu den 80 Millionen Euro, die unter anderem für den neuen OP-Trakt in Rendsburg und einen Hubschrauberlandeplatz ausgegeben werden, kommen voraussichtlich weitere 60 bis 70 Millionen Euro, unter anderem für neue Räumlichkeiten in Eckernförde.

Sechs Faktoren entscheidend

Bei der Erarbeitung der Strategie wurde die Imland-Klinik von dem Beratungsunternehmen Curacon betreut, das für Imland bereits die Versorgungsbedarfsanalyse erarbeitet hatte. Dr. Christian Heitmann, bei Curacon verantwortlich für den Geschäftsbereich Unternehmensberatung, orientierte sich bei der Bewertung aller denkbaren Szenarien an sechs Faktoren. Die medizinische Qualität und die personelle Besetzbarkeit der Abteilungen wurden mit 25 Prozent gewichtet, die Nachhaltigkeit aller Veränderungen mit 15 Prozent. Weitere Faktoren: Patientenwanderung (fünf Prozent), Ressourcenbedarf (zehn Prozent) und Wirtschaftlichkeit (20 Prozent).

Geschäftsführer Funk: „Unser Ziel ist es, dass Imland künftig wieder auf eigenen Füßen stehen kann – und zwar auf beiden. Imland ist eine Klinik mit zwei Standorten, und wir möchten beide erhalten.“