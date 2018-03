Sportlicher Höhepunkt : Imland-Lauf technisch aufgerüstet

Geräte am Fußgelenk messen Zeit / Jetzt anmelden

von Horst Becker

23. März 2018, 11:13 Uhr

Rendsburg | Nach dem Teilnehmerrekord im Vorjahr mit 1002 Läufern und vielen jubelnden Zuschauern an der Strecke geht der Imland-Lauf am 15. Juni in die siebte Runde. Initiator ist Professor Ulrich Pulkowski, Chefarzt der Neurologie mit Stroke Unit an der Imland-Klinik Rendsburg. „Vielleicht können wir das Meldeergebnis in diesem Jahr noch toppen“, hofft Pulkowski. Aber aus organisatorischen Gründen wird die Zahl der Starter über die 5- und die 10,5-Kilometer-Strecke auf jeweils 600 begrenzt.

Die Organisatoren des Laufs, die Imland-Klinik und die ACO-Gruppe aus Büdelsdorf, freuten sich im vergangenen Jahr besonders darüber, dem Landesverband Schleswig-Holstein der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) eine Spende von 7000 Euro übergeben zu können.

Der Imland-Lauf hat sich als Zwei-Städte-Veranstaltung zwischen Rendsburg und Büdelsdorf längst als festes Sportevent in der Region etabliert. Auch Hans-Julius Ahlmann, geschäftsführender Gesellschafter der ACO-Gruppe, freut sich über den hohen Bekanntheitsgrad des Imland-Laufs, der in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther steht.

Gestartet werden die Läufe über 5 und 10,5 Kilometer an der Imland-Klinik in der Lilienstraße. Neu ist in diesem Jahr die individuelle Zeitmessung mittels Transpondern am Fußgelenk der Läufer. Die Strecken führen über den Obereiderhafen zum Ziel am Rondo-Einkaufszentrum in Büdelsdorf. Der Bambini-Lauf wird zum dritten Mal angeboten. Start und Ziel der 800-Meter-Runde sind am Rondo. Dort werden auch die Sieger geehrt. Anschließend steigt eine After-Run-Party mit Musik und Catering.

Anmeldungen für den Imland-Lauf sind ab sofort unter www.imlandlauf.aco möglich. Es wird eine Startgebühr von elf Euro für den 10,5-Kilometer-Lauf und von neun Euro für die 5-Kilometer-Strecke erhoben. Das Startgeld für den Bambini-Lauf übernehmen die Stadtwerke Rendsburg. Weitere Sponsoren sind Atlas BKK Ahlmann, die Hobby Wohnwagenwerke, das Holger Otto Motion Center, die Sparkasse Mittelholstein, Sky und Zippels Läuferwelt.