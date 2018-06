1084 Teilnehmer : Imland-Lauf bricht Rekord

Vilmos Tomaschewski erreicht auf der 10,5-Kilometern-Strecke nach 35:27 Minuten als Erster das Ziel.

Rendsburg | Beim 7. Imland-Lauf durch Rendsburg und Büdelsdorf starteten heute 1084 Teilnehmer. „Wir haben einen neuen Rekord“, freute sich der Initiator, Professor Dr. Ulrich Pulkowski, Chefarzt der Neurologie an der Imland-Klinik. Im vergangenen Jahr hatten sich 1002 Sportlerinnen und Sportler beteiligt. Sieger über die 10,5-Kilometer-Strecke wurde Vilmos Tomaschewski in 35:27 Minuten. Am Ende der Fünf-Kilometer-Distanz lief Jacek Hrynko in 16:36 Minuten als Erster durch das Ziel am Rondo.