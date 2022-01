Neue Medizinstrategie : Imland-Klinik will Geburtshilfe Eckernförde dauerhaft nach Rendsburg verlegen

Die Imland-Klinik hat am Sonnabend ihre Medizinstrategie für Rendsburg und Eckernförde vorgelegt. Beide Klinikstandorte werden erhalten. Aber: Die Geburtshilfe will man in Rendsburg konzentrieren.

Avatar_shz von Dirk Jennert

15. Januar 2022, 16:36 Uhr

Die Imland-Klinik hat am Sonnabend ihre Medizinstrategie für Rendsburg und Eckernförde vorgelegt. Beide Klinikstandorte werden erhalten. Aber: Die Geburtshilfe will man in Rendsburg konzentrieren.

Die wirtschaftlich angeschlagene Imland-Klinik will sich neu aufstellen. Am Sonnabend präsentierte Geschäftsführer Markus Funk seinen Vorschlag für die Medizinstrategie der kommenden Jahre. Die Standorte Rendsburg und Eckernförde sollen beide erhalten bleiben. In Rendsburg werden Abteilungen, die es bisher an beiden Standorten gab, zusammengelegt. Eckernförde erhält eine neue medizinische Ausrichtung mit einem internistisch-altersmedizinischen und psychiatrischem Angebot. Die Geburtshilfe Eckernförde wird geschlossen. Ihr Angebot wird nach Rendsburg verlegt.

Dem Vorschlag der Geschäftsführung müssen die Gremien des Kreises Rendsburg-Eckernförde zustimmen. Der Hauptausschuss-Vorsitzende Thorsten Schulz (CDU) sagte, dass er auf eine Entscheidung im ersten Quartal dieses Jahres hoffe.