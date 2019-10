Imland-Chef legt Amt nieder

Kaufmännischer Geschäftsführer Dr. Hans-Markus Johannsen hat aus persönlichen Gründen um die Aufhebung seines Vertrages gebeten

28. Oktober 2019, 17:09 Uhr

rendsburg/Eckernförde | Der Kaufmännische Geschäftsführer der Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde, Dr. Hans-Markus Johannsen, verlässt seinen Posten. Wie das Krankenhaus mitteilte, hat er um kurzfristige Aufhebung seines Vertrages zum Jahresende gebeten. „Maßgeblich sind dringende persönliche Gründe in meinem privaten Umfeld“, so der Geschäftsführer. „Sie machen es erforderlich, dass ich in der kommenden Zeit mehr zu Hause sein muss.“ Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, sieht er sich nicht mehr in der Lage dazu, diesen Job so auszuführen, wie es nötig ist. „Da müssen Sie morgens als erster an Bord sein und als letzter von Bord gehen“, so der 53-Jährige.

Sorgen um die Lage des Unternehmens mache er sich nicht. „Die Imland-Kliniken sind mit der stärker aufgestellten neuen Geschäftsführung, dem Strategiekonzept Imland 23 und dem Digitalisierungskonzept auf dem richtigen Weg.“ Aber dennoch: „Vor uns liegt noch viel Arbeit, und dafür braucht es jetzt den vollen Einsatz aller Führungskräfte“, sagte Johannsen. Er bedauert, dass er gerade in dieser Zeit kürzer treten muss, ist aber zuversichtlich, dass seine Kollegin, die Medizinische Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre, die Chefärzte, alle Abteilungsleiter und der Aufsichtsrat gemeinsam weiter erfolgreich sein werden.

Der Aufsichtsrat der Imland-Klinik wurde bereits in der vergangenen Woche über den Schritt Johannsens informiert. Der zuständige Ausschuss des Gremiums wird sich nun mit seinem Antrag befassen und eine Empfehlung an den Aufsichtsrat aussprechen. Erst dann kann der Aufsichtsrat einen Beschluss fassen. „Es wird eine kurzfristige Entscheidung geben“, sagte Lasserre. Klarheit sei jetzt nicht nur für Herrn Johannsen, sondern auch für das Haus wichtig. „Die Aufgaben sind ja durchaus herausfordernd.“ Verzögerungen beim Bau des neuen Operationstraktes in Rendsburg erwartet Lasserre nicht. Die Ausschreibungen seien draußen, die Gewerke vergeben. Lasserre bedauert die Entscheidung ihres Geschäftspartners. „Wir waren uns immer einig darüber, dass wir in so einer Doppelspitze gut miteinander harmonieren und für die Klinik etwas bewegen können.“

Genauso sieht es der Aufsichtsratschef, Landrat Rolf-Oliver Schwemer. Der Aufsichtsrat sei vom Konzept der Doppelspitze angesichts der Größe des Hauses und der anstehenden Herausforderungen überzeugt. Dennoch: Um die Stelle wiederbesetzen zu können, muss der Aufsichtsrat erst einen Beschluss fassen. Die Sitzung findet kommende Woche statt.

Die CDU hat sich bereits positioniert. Die Partei setzt weiterhin auf eine Doppelspitze und strebt eine schnellstmögliche Neubesetzung an. Mit dem bisherigen Chef war man zufrieden. Kreisgeschäftsführer Tim Albrecht: „Wir wären gern weiter den Weg der Neuaufstellung des Hauses mit Dr. Johannsen gegangen.“