Rendsburg : Im Sog der Worte und Gesten Feridun Zaimoglus

Sabine Sopha

18.Sep.2017

„Es geht um die Worte“, sagt Feridun Zaimoglu. Er wiederholt es, drückt auf verschiedene Weise aus, wie wichtig ihm die Sprache ist. Doch die Zuhörer haben es bei der 55-minütigen Lesung bereits aus seinem neuen Buch wahrgenommen, wurden in den Sog der Worte gezogen – auch durch die Art des Vortrags. „Evangelio“ heißt der Luther-Roman, den Zaimoglu am Freitagabend in Rendsburg vorstellte. Es war die 201. Lesung seit Erscheinen des Buches – aber die erste in einem Jüdischen Museum.

„Wie im Fieberwahn“ habe er das Werk geschrieben, bekennt Zaimoglu, der in Kiel lebt. In der Lutherstraße ist der Roman entstanden. Weil seine Wohnung saniert wurde, schrieb er auf seiner elektrischen Schreibmaschine quasi in Klausur, in einem kleinen Raum einer anderen Wohnung. So konnte er Luthers Gefangenschaft auf der Wartburg nachempfinden, erklärt der Schriftsteller. Nachempfinden wollte er auch die damalige Sprache. Was ihm gelungen ist, aber vom Leser sehr viel Aufmerksamkeit verlangt.

„Sein Maul fließt über, denn das Evangelium sticht ihn“, lässt er seinen Protagonisten und Ich-Erzähler, den Landsknecht Burkhard, über den Reformator sagen. Drastisch sind einige Szenen, denn im Gegensatz zu den Schilderungen populärer Romane sei das Mittelalter noch weitaus düsterer gewesen, erklärt Zaimoglu. Wer Romane des vielfach ausgezeichneten Schriftstellers gelesen hat, weiß, dass sie überwiegend keine leichte Kost sind. Das wussten auch die meisten der 40 Zuhörer. Womit wohl aber kaum einer gerechnet hatte, war der Duktus, mit dem Zaimoglu sprach. Fast erinnerte es an eine Predigt, wenn er mit rauer Stimme seine Kunstsprache vortrug – unterstrichen von wiederkehrenden Gesten der Hände mit den silberberingten Fingern. Es war, als schlügen sie den Takt, als dirigierten sie den Fluss der Worte, die auf diese Weise einen Sog erzeugten, der die Zuhörer nach kurzer Zeit in eine andere Welt versetzte.

Es sind Luthers Tage auf der Wartburg vom 4. Mai 1521 bis zum 1. März 1522, um die es geht. Zaimoglu hatte sich gefragt: Wann begann die Reformation? Mit dem Anschlag der Thesen? Oder mit der Bibelübersetzung? „Für mich begann sie mit der Zeit auf der Wartburg“, sagt der Autor, der die Festung mehrmals besucht hat.

Dass ein gebürtiger Türke sich des Themas annimmt, mag ungewöhnlich anmuten. Doch Zaimoglu kann es erklären. Seit 40 Jahren befasst er sich mit dem Christentum – seit er als Elfjähriger in der Bibliothek das dickste Buch aus dem Regal zog. Es war die Bibel, der Junge entdeckte „glühende, glänzende Worte“, deren Bedeutung nicht in Wörterbüchern erklärt wurden. Das Buch ist „nicht für die breite Masse“, gesteht der wortgewaltige Autor. Aber der Abend war ein faszinierendes Erlebnis. Quasi ein Blick hinter die Kulissen des Romans und in die Reformationszeit.

Am 30. Oktober liest Zaimoglu erneut in Rendsburg – um 19 Uhr im Gymnasium Kronwerk.