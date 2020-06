Verwaltung erhält Zertifikat : Im Rendsburger Kreishaus sind Arbeitsplätze besonders familienfreundlich

Das vorbildliche Engagement wird zum zweiten Mal mit einer Auszeichnung belohnt.

von Matthias Hermann

14. Juni 2020, 12:18 Uhr

Mit Kindermitbringtagen, Weihnachtsbasteln, Notfallbetreuung und Kochwerkstätten wurde unter den Mitarbeitern der Kreisverwaltung viel bewegt. Und das Engagement wurde ein weiteres Mal belohnt: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde wird heute erneut als familienfreundlicher Arbeitgeber mit dem Zertifikat „Audit Beruf und Familie“ geehrt.

Verleihung findet online statt

Allerdings findet die Würdigung für die strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik erstmals in der 22-jährigen Geschichte des Audits im Rahmen eines Zertifikats-Online-Events statt. Gratulantin ist unter anderem Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die auch Schirmherrin von „Beruf und Familie“ ist.

Die Online-Veranstaltung unter dem Titel „Team 2020 – Mit Vereinbarkeit Stark in und nach der Krise“ ist insgesamt 334 Arbeitgebern gewidmet, die in den vorangegangenen zwölf Monaten erfolgreich das Audit durchlaufen hatten. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde gehört zu den bundesweit 47 Arbeitgebern, die zum zweiten Mal zertifiziert wurden.

„Das Managementinstrument der „Beruf und FamilieService GmbH“ hilft uns dabei, familiengerechte Arbeitsbedingungen nachhaltig umzusetzen und steuern können“, erläutert Silvia Kempe-Waedt, Gleichstellungsbeauftragte und Initiatorin des Projekt „Beruf und Familie“ im Kreis. „Eine Verwaltungskultur, in der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert wird, bereichert die Zusammenarbeit, fördert die Funktionalität der Teams und verbessert Arbeitsabläufe.“

Gesine Skorsch, Projektleiterin, ergänzt: „Wir haben in den letzten Jahren intensiv an der Umsetzung der Maßnahmen gearbeitet und konnten viele tolle Aktionen für die Beschäftigten durchführen. Wir freuen uns darauf, in die Verlängerung zu gehen.“

Position als attraktiver Arbeitgeber

Landrat Rolf-Oliver Schwemer zeigte sich erfreut über die erneute Zertifizierung. „Mit der erneuten Zertifizierung wollen wir unsere Position als attraktiver Arbeitgeber in der Region weiter ausbauen und unser Personalmarketing unterstützen. Viele Fach- und Führungskräfte fragen bereits in den Auswahlgesprächen nach solchen Angeboten“, so der Landrat.

Notfallbetreuung und Kochwerkstätten

Highlights waren die Kindermitbringtage, das Weihnachtsbasteln und Kochwerkstätten sowie das Angebot einer Notfallbetreuung für Kinder und pflegebedürftige Angehörige. Zukünftig soll ein Konzept zum „familienbewussten Führungsverhalten“ sowie ein strukturierter Elternzeitprozess erarbeitet werden. Das Bekanntmachen der Möglichkeiten von Telearbeit und mobilem Arbeiten war und wird zukünftig Teil des Projektes bleiben.