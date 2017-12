Bauaufsicht : Im Kreisgebiet wird kein Hochhaus zur Fackel

vergrößern 1 von 2 Foto: Matzen 1 von 2

von Dirk Jennert

erstellt am 08.Dez.2017

Die Bilder dieser Brandkatastrophe haben sich eingeprägt: 80 Menschen starben, als der Grenfell-Tower in London in Flammen aufging. Am 14. Juni dieses Jahres hatte ein defekter Kühlschrank eine Wohnung in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf die nicht feuerfeste Fassade des Gebäudes über. Der Brand geriet außer Kontrolle. Seitdem befassen sich auch Behörden in Deutschland mit der Frage: Kann sich ein Feuer dieses Ausmaßes auch bei uns ereignen? Die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde liefert jetzt für ihren Zuständigkeitsbereich die Antwort: „Nach menschlichem Ermessen wird es eine solche Katastrophe in unserer Region nicht geben“, sagt Dr. Martin Kruse, Leiter des Fachbereichs „Regionalentwicklung, Bauen und Schule“.

Welche Gebäude als Hochhaus eingestuft werden, ist klar definiert: Mindestens 22 Meter muss die Höhe betragen. Im ländlich geprägten Kreis Rendsburg-Eckernförde trifft das nur auf acht Gebäude zu. Eines befindet sich in Rendsburg, die anderen sieben in Damp und Kronshagen. Alle wurden vom Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz besichtigt, ebenso vier Mehrfamilienhäuser, die teilweise bis auf einen Zentimeter an die Hochhausgrenze heranreichen. Fachdienstleiterin Dr. Britta Siefken leitete die Untersuchung. Begleitet wurde sie jeweils von einem Brandschutzingenieur und einem Bauingenieur. Dem Team fiel schnell auf, dass bei einigen Gebäuden seit dem Bau in den siebziger beziehungsweise achtziger Jahren die Fassaden verändert wurden, um die Dämmung zu verbessern. Die Bauaufsicht forderte die Eigentümer und Hausverwaltungen auf, eine Erklärung über die verwendeten Materialien abzugeben. Fachdienstleiterin Siefken stellt fest: „Es wurden keine brennbaren Baustoffe verwendet.“

Während die Fassaden weitgehend mängelfrei sind, fällt die Bilanz für das Innere der Gebäude nicht ganz so makellos aus. Die Bauaufsicht beanstandete defekte Sicherheitsbeleuchtungen, abgelaufene Feuerlöscher und schlechte Beschilderungen. Zudem erfüllte nicht jede Brandschutztür ihren Zweck. In mindestens einem Fall bestand sie aus Holz statt aus Metall. Der Kreis formulierte Mängelberichte und setzte den Verantwortlichen eine Frist, um die Defizite abzustellen. Im ersten Quartal 2018 läuft die letzte Frist ab. Dann folgt der zweite Besuch der Bauaufsicht. Kruse: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Künftig soll der Brandschutz der Hochhäuser konsequent alle sechs Jahre untersucht werden.

Der Einbau schwer entflammbarer Dämmmaterialien ist nicht das einzige Kriterium, das ein Hochhaus in Sachen Brandschutz erfüllen muss. Ein wichtiger Aspekt ist ebenso, dass die darin lebenden Menschen im Falle eines Brandes einen sicheren Fluchtweg zur Verfügung haben und die Feuerwehr von innen löschen kann. Daher sind Architekten verpflichtet, in Hochhäusern zwei Treppenhäuser oder ein Sicherheitstreppenhaus vorzusehen. Zusätzlich gibt es Notstromaggregate, damit die Feuerwehraufzüge im Brandfall genutzt werden können. Auch Steigleitungen müssen mit eingebaut werden.