Im Gespräch mit dem Chefarzt

16. Januar 2020, 15:05 Uhr

Rendsburg | „Medizin erleben“ ist das Gesundheitsforum der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung und der Eckernförder Zeitung. In Kooperation mit der Imland-Klinik beleuchten wir medizinische Schwerpunktthemen. Zum aktuellen Thema „Hüft- und Knieendoprothesen mit Qualitätszertifikat“ laden wir zu einem Vortrag mit Chefarzt Dr. Steffen Oehme vom Gelenkzentrum Eckernförde ein. Er erläutert den Zuhörern, wie man trotz Prothesen ein beschwerdefreies Leben führen kann und stellt dar, was heute medizinisch möglich ist. Der Vortrag findet am Mittwoch, 22. Januar, ab 18 Uhr im Hohen Arsenal in Rendsburg statt. Im Anschluss steht Dr. Oehme für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Getränke werden gereicht.