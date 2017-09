Osterrönfeld : Im Bögl-Werk ruht die Produktion

vergrößern 1 von 1 Foto: Höfer 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 27.Sep.2017 | 10:56 Uhr

Mit mehrwöchiger Kurzarbeit will das Bögl-Werk in Osterrönfeld die derzeit schwache Auslastung überbrücken. „Die Kurzarbeit läuft noch bis Ende Oktober. Ab November wird dann mit einer stark reduzierten Produktionsleistung weitergearbeitet“, teilte Unternehmenssprecherin Nancy Fürst gestern auf Anfrage mit. Momentan ruhe die Produktion. „Es werden aktuell keine Türme produziert.“ 200 Mitarbeiter sind betroffen. In den direkt am Nord-Ostsee-Kanal gelegenen Hallen des Baukonzerns Max Bögl werden Fertigsegmente für jährlich rund 180 Windkrafttürme hergestellt.

Grund für die Krise ist ein Systemwechsel bei der Planung von Windkraftanlagen und -parks. Zu Jahresbeginn wurde die Festpreisvergütung per Gesetz durch Ausschreibungen ersetzt. So sollten die explodierenden Kosten der Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eingedämmt werden. Lokale Bürgergesellschaften von Privatleuten haben jetzt wesentlich mehr Zeit für die Umsetzung der Projekte. Nachteil für Produzenten: Die Zahl der neuen Vorhaben hat sich erheblich reduziert, die Auftragsbücher laufen leer.

In Osterrönfeld rollten vor etwa zwei Wochen die letzten Betonsegmente vom Band. Dass die Produktion stillsteht, wird nicht nur auf dem Firmengelände selbst, sondern auch im benachbarten Schwerlasthafen deutlich. Über den Rendsburg Port werden die meisten der Windkrafttürme verschifft. Für die beiden mobilen Schwerlast-Tandemkräne an der Wasserkante gibt es nichts zu heben, die umzäunten Vorstauflächen im Hinterland stehen weitgehend leer. „Wir merken jetzt die Auswirkungen der Kurzarbeit bei Bögl, der Umschlag im Hafen ist deutlich zurückgegangen“, meldete Kai Lass, Chef des Hafeneigentümers Rendsburg Port Authority. Im Umfeld des erst vor drei Jahren eröffneten Werks herrsche Verunsicherung. „Wir haben einen guten Draht zu den Bögl-Mitarbeitern vor Ort. Selbst die wissen nicht, wann es wieder aufwärts geht.“ Nach wie vor fehle es an verbindlichen Aussagen. Den rückläufigen Umschlag im Rendsburg Port konnte der Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft nicht beziffern. Lass verwies er auf den Hafenbetreiber, die Brunsbüttel Ports GmbH. Dort wiederum war gestern niemand in der Lage, aktuelle Tonnagezahlen zu nennen.

Bei Bögl nimmt man unterdessen die Politik in die Pflicht. „Wir sehen den Druck nun bei der neuen Bundesregierung, die richtigen Parameter zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien zu setzen“, sagte Bögl-Sprecherin Fürst, „damit sich der Markt schnellstmöglich erholen kann, die geplanten Klimaziele erreicht werden können und die deutsche Windindustrie weiterhin ein so innovatives und starkes Wirtschaftsstandbein in Deutschland bleibt“. Die 200 Mitarbeiter bekommen Hilfe vom Staat. Sie beziehen konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Es wird ausgezahlt, wenn der Arbeitsausfall auf wirtschaftlichen Gründen beruht. Die Flaute muss „unvermeidbar“ sein und von vorübergehender Natur. Kurzarbeitergeld fließt in der Regel bis zu einem Zeitraum von zwölf Monaten.

Rund 55 Millionen Euro hatte die Firmengruppe Max Bögl 2014 in den Standort Osterrönfeld investiert – die bis dahin größte Einzelinvestition in der 88-jährigen Firmengeschichte. Vom Kanal aus werden Fertigteile aus Beton und Stahl zu den Baustellen von Windenergieanlagen in Norddeutschland und Skandinavien verschifft.