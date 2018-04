Model-Wettbewerb : Ihr Sohn ist ganz stolz auf sie

Anja Kindervater aus Büdelsdorf nimmt am Top-Model-Contest teil.

Büdelsdorf | Vor zehn Jahren riefen der sh:z und das Husumer Modehaus C.J.Schmidt erstmals zu einem Modelwettbewerb auf. Gesucht wurden Frauen ab 45 Jahren. Die Modalitäten haben sich inzwischen ein wenig geändert – das Interesse ist aber nach wie vor groß. Die Landeszeitung stellte in dieser Woche sechs Kandidatinnen aus der Region Rendsburg-Eckernförde vor.

Anja Kindervater betreut in der vollstationären Jugendhilfeeinrichtung „Helfen zu leben“ in Ostholstein Jungen. „Die haben mit Mode nicht viel am Hut“, sagt die Erzieherin. Sie dagegen liebt schicke Kleidung. „Ich gebe viel Geld für Klamotten aus.“

Als die 45-jährige kürzlich bei Facebook von dem Model-Contest des sh:z und des Husumer Modehauses C.H. Schmidt las, war sie sofort begeistert. „Ich habe ganz spontan gesagt: Ich schicke mal zwei Fotos hin.“ Sie wollte einfach ausprobieren, ob sie genommen wird – und hatte gleich Erfolg.

Als gelernte Friseurin kennt sich Anja Kindervater mit dem richtigen Styling aus. Sich selbst präsentierte sie aber noch nie auf dem Laufsteg – bis zum Casting vor etwa zehn Tagen in Husum. „Das war ganz aufregend. Da habe ich gedacht: Vorher war es Jux und Dollerei, aber jetzt wird es ernst.“ Es sei ungewohnt gewesen, sich vor vielen Augen zu präsentieren. „Aber es ist kein unangenehmes Gefühl. Es war schön, witzig, entspannt.“

Bereits die Auswahl der passenden Kleidung bereitete ihr viel Spaß. „Man sollte etwas enger anliegende Sachen anziehen, damit man die Proportionen sieht. Und man sollte natürlich auftreten.“ Sie habe ganz viel ausprobiert und überlegt, was wirkt. „Das ist mir gelungen“, stellt sie nicht ohne Stolz fest.

Ihr 22-jähriger Sohn Jannik und seine Freundin Kim begleiteten sie zum Casting. „Er ist ganz stolz auf seine Mama.“ Auch ihre Freunde unterstützen sie. „Die finden das alle ganz toll.“

Anja Kindervater sagt, dass sie sich einfach aus Spaß an dem Model-Contest beteiligt, aber sie gibt zu: „Der Ehrgeiz ist geweckt.“

>Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen. Die frisch gekürten Models präsentieren schließlich am Freitag, 20. April auf drei Modenschauen bei CJ Schmidt in Flensburg (17.30 sowie 19 Uhr) Trends auf dem Laufsteg. Karten für die Veranstaltungen gibt es unter Telefon 0 48 41 / 88 00.

So stimmen Sie ab

Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die auf dem Laufsteg bei den Modenschauen zeigen dürfen, was sie können. Und so geht’s:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr). Die Gewinner werden am 14. April in der Tageszeitung bekannt gegeben.