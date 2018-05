Städtebaulicher Wettbewerb : Ideen für den Hafen der Zukunft

Gelände an der Obereider: Projektentwickler Stefan Blau präsentiert dem Bauausschuss zwei Siegerentwürfe.

von Frank Höfer

03. Mai 2018, 08:56 Uhr

Rendsburg | Seit zweieinhalb Jahren feilt Projektentwickler Stefan Blau an der Zukunft des Obereiderhafens. Im Sommer 2019 will er damit beginnen, das seit einer Dekade weitgehend ungenutzte Gelände zu bebauen. 30 bis 40 Millionen Euro sollen investiert werden. Kernelemente sind ein Vier-Sterne-Superior-Hotel, ein weiteres Gebäude für Übernachtungsgäste (Boarding-Haus), ein Bürocenter und eine Kindertagesstätte.

Jetzt werden Blaus Planungen immer konkreter – gestern stellte der 61-jährige Bayer dem Bauausschuss die Gewinner eines vereinfachten städtebaulichen Wettbewerbs vor. Ergebnis: Zwei von fünf Entwürfen teilen sich Platz eins. Doch die zuständigen Architekturbüros müssen noch kräftig nachlegen. „Keines der Modelle wird so entstehen, sie befinden sich in einem Prozess“, so Architekt Dr. Volker Zahn aus Lübeck, der das achtköpfige Preisgericht begleitet hat, bei der Präsentation im Alten Rathaus. Der Jury, die sich einstimmig auf die Gewinner festlegte, gehörten Vertreter der Städte Rendsburg und Büdelsdorf sowie der Wirtschaft an, darunter ACO-Chef Hans-Julius Ahlmann.

Bereits im Juni will Blau dem Bauauschuss, der dann in neuer Zusammensetzung tagt, nur noch einen stark verfeinerten Entwurf präsentieren. Der Investor legt Wert darauf, dass das Hotel Aushängeschild der gesamten Anlage wird, „das Leuchtturmprojekt“. Darüber hinaus hat er noch weitere Prämissen. „Wir brauchen einen Entwurf aus einem Guss, nicht eine verhinderte Elbphilharmonie.“ Auch auf Barrierefreiheit und die Ausrichtung zum Wasser hin legt Blau großen Wert. Am Entwurf des Büros „Spengler Wiescholek“ gefiel der Jury dessen große Flexibilität. Die größte Einzelfläche, gelegen zwischen der Unterführung zum Schloßplatz und dem Yachthafen, wurde in mehrere Parzellen unterteilt. Sie lassen sich unabhängig voneinander entwickeln. Das traf auch auf Gegenliebe in der Politik. SPD-Ratsherr Lothar Möhding merkte an: „Das Kleinteilige passt gut zur Altstadt, und man kann es nach und nach realisieren.“