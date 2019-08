Kolumne Guten Morgen : Ich seh' den Sternenhimmel

Der Anblick kann auch einen Menschen des 21. Jahrhunderts noch in Staunen versetzen - und für einen Ohrwurm sorgen.

von Sabine Sopha

26. August 2019, 06:00 Uhr

Wer erinnert sich noch? „Mit dir in der Südsee stehen / In den Abendhimmel sehen / Oh, guter Mond am Firmament / Spür', wie meine Sehnsucht brennt ...“. Man muss nicht in der Südsee sein, ein lauschiges Gartenplätzchen in Sehestedt am Abend tut es auch, um an Hubert Kahs Hit aus dem Jahr 1982 zu denken: „Ich seh’ den Sternenhimmel, Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh-oh“. Es glitzerte und funktelte am Sonnabend, dass es eine wahre Pracht war. Nur ein leiser Windhauch ließ das Öllicht flackern, dessen Schein nicht beim Betrachten des samtblauen Himmels störte. Ab und an blinkte etwas Rot auf – ein Flugzeug. Auch wenn die nächtlichen Sternengucker nur den Großen Wagen erkennen konnten – der ein Teil des Großen Bären ist –, wurden sie ganz still angesichts der unendlichen Weite und Schönheit. Wieviel Sterne muss man erst sehen können, wenn gar keine künstliche Lichtquelle in der Nähe ist?