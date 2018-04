Model-Wettbewerb : „Ich finde das Konzept klasse“

Astrid Kaminski aus Borgstedt nimmt am Top-Model-Contest teil.

von nir

05. April 2018, 12:30 Uhr

Borgstedt | Vor zehn Jahren riefen der sh:z und das Husumer Modehaus C.J.Schmidt erstmals zu einem Modelwettbewerb auf. Gesucht wurden Frauen ab 45 Jahren. Die Modalitäten haben sich inzwischen ein wenig geändert – das Interesse ist aber nach wie vor groß. Sechs Kandidatinnen aus der Region Rendsburg-Eckernförde werden wir in den kommenden Tagen vorstellen.

Als „just for fun“ bezeichnet Astrid Kaminski aus Borgstedt ihre Teilnahme am landesweiten Top-Model-Contest 2018. Zusammen mit 35 anderen Konkurrentinnen setzte sich die gebürtige Frankfurterin vor zwei Wochen beim öffentlichen Casting in Husum durch. Jetzt hofft sie, auch unter die letzten Zwölf zu kommen. Immerhin geht es um einen Modelvertrag und ein Verwöhn-Wochenende im Strandhotel Glücksburg. Die Idee, an dem Wettbewerb teilzunehmen, kam Astrid Kaminski (Jahrgang 1965), während ihr Mann und ihr neunjähriger Sohn die Kicker von Holstein Kiel anfeuerten. „Mein Vormittag war leer“, scherzt Kaminski. Das Konzept des Wettbewerbs habe sie schon immer gereizt. „Ich finde es klasse, dass alle eine Chance haben.“ Neben ihrer Kategorie „55 plus“ gibt es nämlich auch „45 plus“ – und erstmals auch die „35 plus“-Kategorie.

Astrid Kaminski ist genau wie ihre Konkurrentin Kerstin Zorn aus Fockbek Stewardess bei der Lufthansa. Seit 30 Jahren ist die Borgstedterin dort als Flugbegleiterin tätig und kommt regelmäßig an die schönsten Flecken der Erde. Erst vergangene Woche machte sie in Peking Halt. Auch Buenos Aires und Australien waren schon ihre Flugziele.

Geht es um Mode, ist Astrid Kaminski bei ihren drei Schwestern immer die erste Adresse. In ihrer 30-jährigen Laufbahn bei der Lufthansa sei Mode sowieso immer wichtig gewesen, so Kaminski. „Ich bin tolerant, sportlich und lustig. Mit mir kann man Pferde stehlen“, sagt die Borgstedterin über sich. Im Endspurt des Top-Model-Wettbewerbs hofft sie auf jede Stimme, denn ihr Ziel ist klar definiert: „Ich möchte unter die letzten Zwölf kommen.“

>Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen. Die frisch gekürten Models präsentieren schließlich am 20. April auf drei Modenschauen bei CJ Schmidt in Flensburg (17.30 sowie 19 Uhr) Trends auf dem Laufsteg. Karten für die Veranstaltungen gibt es unter Tel. 0 48 41 / 88 00.

So stimmen Sie ab

Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die auf dem Laufsteg bei den Modenschauen zeigen dürfen, was sie können. Und so geht’s:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr). Die Gewinner werden am 14. April in der Tageszeitung bekannt gegeben.