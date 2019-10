Kommunales Kino Rendsburg : Hutmacherin Iris Leiter kommt 1913 in Budapest einem Geheimnis auf die Spur

Der Verein zeigt im Schauburg-Filmtheater einen Film über die österreichisch-ungarische Gesellschaft vor 100 Jahren.

Der Verein Kommunales Kino Rendsburg zeigt am Dienstag, 15. Oktober, im Schauburg-Filmtheater, Schleifmühlenstraße 8, den Titel „Sunset“.

Erzählt wird laut Ankündigung die Geschichte der jungen Iris Leiter, die 1913 in Budapest eine Stelle als Hutmacherin antritt. Das Besondere: Sie fängt in einem Laden an, der einst ihren Eltern gehörte. Beharrlich macht sie sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Dabei kommt sie einem Geheimnis auf die Spur, das sie bis in die höchsten Kreise der österreichisch-ungarischen Gesellschaft führt. Regisseur László Nemes schildert eine Zivilisation am Abgrund und verweist auf aktuelle gesellschaftliche Parallelen.

Der Film wurde 2018 in Ungarn und Frankreich gedreht. In den Hauptrollen spielen Juli Jakob und Vlad Ivanov. Die Vorstellungen beginnen um 17 und um 19.45 Uhr.

Der Eintritt beträgt sieben, ermäßigt fünf Euro. Karten werden unter Tel. 04331/23777 vorbestellt.