Kreis Rendsburg-Eckernförde : Hundert Arbeitsplätze und ein Imker auf dem Dach: Bau des zweites Verwaltungsgebäudes hat begonnen

Die Bauarbeiten für das neue Verwaltungsgebäude haben begonnen. Fertigstellung im Spätsommer 2021 geplant.

von Helma Piper

25. Juni 2020, 15:35 Uhr

Rendsburg | Die Arbeiten für das neue Verwaltungsgebäude des Kreises in der Rendsburger Kaiserstraße nehmen Fahrt auf. Seit gestern bietet sich dort ein spektakulärer Anblick: Ein fast 20 Meter hoher gelber Arm ragt in den Himmel und bringt mehrere sogenannte Rüttelstopfsäulen von einer Tiefe bis zu acht Metern in den Boden ein. Sie dienen dazu, den Baugrund zu stabilisieren und somit die Hoch- und Tiefbauarbeiten auf der Wiese in direkter Nachbarschaft zum Kreishaus vorzubereiten. Ein Verfahren, dass so in Schleswig-Holstein bisher kaum Anwendung gefunden hat, aber für das Vorhaben des Kreises am sinnvollsten erschien, erklärt Knut Torsten Arp, Fachdienstleiter Gebäudemanagement beim Kreis.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde will hier , neben dem gut 40 Jahre alten Hauptgebäude, Platz für rund 100 Mitarbeiter schaffen. Die Fertigstellung soll nach aktuellen Planungen im Spätsommer 2021 erfolgen. Der Grund für den rund 5,5 Millionen teuren Neubau: Im alten Kreishaus ist es schlichtweg zu eng geworden. „Durch sämtliche Aufgaben, die wir als Kreisverwaltung wahrnehmen, wächst auch die Zahl der Mitarbeiter“, erklärt Arp. Zudem sitzen einige Abteilungen aktuell in Außenstandorten. Ein Umzug in den Neubau würde Arbeitswege verkürzen und die Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche erleichtern. Welche Abteilungen im kommenden Jahr in den Neubau ziehen, ist noch nicht endgültig geklärt. Fest steht bereits: Viele der Raume im viergeschossigen Gebäude gehen an den Fachdienst Umwelt, der momentan noch in der Kieler Straße sitzt.

Großen Wert hat die Kreisverwaltung bei der Planung auf Nachhaltigkeit gelegt. So bekommt der Neubaus ein begrüntes Dach und für eine Photovoltaikanlage. Die Beheizung im Winter und Kühlung im Sommer übernimmt der 2018 eröffnete Eisspeicher am Kreishaus. „Zudem nutzen wir möglichst PVC-freie Materialen“, sagt Projektleiterin Kerstin Wollschläger. Eine zusätzliche Besonderheit wird es auf dem Dach geben: Hier sollen Flächen für einen Imker entstehen und rund um den Bau zusätzlich Blühflächen für die Bienen.

Glücklich zeigen sich Arp und Wollschläger, weil das Corona-Virus dem Bauvorhaben bislang noch keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. „Das ist auch ein positives Zeichen der Politik, dass sie trotz der Situation weiter an dem Vorhaben festhält“, so Arp. Spannend bleibt nun noch, ob auch alle Materialien, etwa die Fliesen, die traditionellen in Italien produziert werden, rechtzeitig gelieftert werden können.

Der offizielle Spatenstich erfolgt am 6. Juli.