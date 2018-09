Hunde wie die Fische im Wasser

von Helma Piper

16. September 2018, 15:54 Uhr

Was das Hundeschwimmen angeht, hat Aukrug eindeutig die Schnauze vorn vor Hamburg. Einen Tag nach dem vierten Hundeschwimmtag in der Hansestadt fand in Aukrug bereits der achte Freibadspaß für Bello & Co statt. Zu verdanken haben das die Vierbeiner der Region Aukrugs stellvertretendem Bürgermeister Lutz von der Geest, der das Hundeschwimmen 2011 seinem Golden Retriever „Alwin“ zuliebe initiierte.

„Alwin“ und sein Herrchen waren natürlich auch gestern wieder mit von der Partie. „Bis auf ganz wenige Ausnahmen halten sich alle an die Regeln“, bilanzierte Lutz von der Geest. Allzu viele Regeln gab es aber auch gar nicht. Vom Beckenrand springen zum Beispiel war gestern ausdrücklich erlaubt. Mancher Streit ums Spielzeug sah schlimmer aus, als er in Wirklichkeit war. „Da sind vorhin ein paar Hunde aneinander geraten, die sich aber kannten“, berichtete von der Geest, „das war nur Spielen, was aber für den Außenstehenden nicht unbedingt erkennbar war.“

Das Aukruger Freibad erwies sich auch gestern wieder als 100-prozentig hundegerecht. Wenn die mehr als 100 Vierbeiner genug vom Schwimmen hatten, nutzten sie mit ebenso großer Begeisterung das Außengelände zum Herumtollen. Rassetechnisch war so ziemlich alles vertreten: von Bichon Frisé „Hope“ aus Aukrug (Schulterhöhe: 20 Zentimeter, Gewicht: sechs Kilo) bis Leonberger „Leo“ aus Nortorf (78 Zentimeter, 60 Kilo). Während die wasserscheue „Hope“ keine Pfote ins 20 Grad warme Nass setzte, ließ sich Leo wenigstens ab und zu ins Wasser locken. „Schwimmen tut er aber nicht“, erklärte Eigentümerin Brigitte Sadowski, „er hält sich nur im Nichtschwimmerbereich auf – und da kann er noch stehen.“

Einige Gäste, die zum ersten Mal beim Hundeschwimmen dabei waren, erwiesen sich auf Anhieb als echte Wasserratten: Goldendoodle „Paula“ aus Groß Vollstedt hechtete viele Male vom Beckenrand ihrem Spielzeug hinterher, Podenco-Mix „Milo“ aus Neumünster planschte mit seinem Besitzer Tommy Storke im Wasser herum, und Labrador-Retriever „Buddy“ aus Nortorf schloss beim Schwimmen schnell Freundschaft mit gleichgesinnten Artgenossen.