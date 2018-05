Technische Herausforderung : Hubschrauber als Strippenzieher

380-Kilovolt-Leitungen müssen über den Kanal gezogen werden. Startschuss für Trassenbau von Audorf nach Dänemark.

von Horst Becker

04. Mai 2018, 08:42 Uhr

Schacht-Audorf | Der Netzbetreiber „Tennet“ baut eine 380-Kilovolt-Stromleitung von Hamburg-Nord bis zur dänischen Grenze. Der Startschuss für das Teilstück vom Umspannwerk Schacht-Audorf bis nach Borgstedt ist gefallen. Die Firma „Omexom“ wurde mit der Errichtung von 57 Freileitungsmasten beauftragt. In unmittelbarer Nähe des Nord-Ostsee-Kanals, auf dem Gelände eines ehemaligen Kalksandsteinwerks neben der Lürssen-Werft, wird zurzeit Material angeliefert. „Wir haben hier 20 000 Quadratmeter Lagerfläche, die wird voll“, stellte der Projektleiter der Baufirma Omexom, Ratko Kelemen, fest. Etwa 4400 Tonnen an Material für die Masten und 200 große Kabeltrommeln werden gelagert.

Eine besondere Herausforderung für die Bauarbeiten sei der Nord-Ostsee-Kanal, machte Kelemen deutlich. „Hier fahren mehr als hundert Schiffe am Tag durch, da darf es keine Sperrung geben.“ Deshalb werden die Vorseile, mit denen später die Stromleitungen eingezogen werden, mit Hubschraubern über den Kanal geflogen. Die beiden Masten nördlich und südlich des Kanals werden 80 Meter hoch sein, die restlichen 55 Masten etwa 50 Meter hoch. Kompliziert ist der Neubau der 380-Kilovolt-Leitung auch deshalb, weil im Bereich des Autobahnkreuzes Rendsburg Leitungen der Deutschen Bahn, der SH Netz AG und von Tennet auf engem Raum verlaufen. Aus diesem Grund müssen während der Bauarbeiten zusätzlich 17 provisorische Masten als Umleitungen aufgestellt werden. 100 Mitarbeiter werden während der Woche mit dem Freileitungsbau beschäftigt sein. Zudem wird „Omexom“ auf lokale Kranbieter zurückgreifen. Auch Lohnunternehmer aus der Region werden für Erdarbeiten beauftragt werden.

Mitte 2020 soll durch die Leitungen Strom fließen. „Sieben Mal so viel wie durch die bisherige 220-Kilovolt-Leitung“, kündigte Dirk Jonassen, Gesamtprojektleiter Mittelachse der „Tennet“, an. Neben der Stromleitung von Hamburg an die dänische Grenze baut „Tennet“ noch die West- und die Ostküstenleitung, um den Strom aus den Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein nach Süden transportieren zu können.