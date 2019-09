Handball : HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg verliert in letzter Sekunde gegen den TSV Kronshagen

In der Oberliga der Männer kassierte die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg eine 32:33-Heimniederlage gegen den TSV Kronshagen.

22. September 2019, 14:43 Uhr

Rendsburg | Ein Wechselbad der Gefühle erlebten 250 Zuschauer am Sonnabend in der Heidesandhalle. Die gastgebende HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg und der TSV Kronshagen lieferten den Fans über 60 Minuten ein atemberaubendes Spiel in der Handball-Oberliga mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Dramatisch wurde es im letzten Akt. Als alle schon dachten, der Vorhang wäre gefallen, versetzte TSV-Routinier Jonas Fischer den Gastgebern den finalen sportlichen Todesstoß. Mit 32:33 (16:15) musste sich die HSG geschlagen geben und kassierte die erste Heimniederlage der Saison. Besser machte es die HSG Eider Harde, die nach schwacher erster Halbzeit (11:15) aufdrehte, mit 35:26 beide Punkte von der SG Hamburg-Nord entführte und damit eine gelungene Generalprobe für das Derby am Freitagabend (20.30 Uhr, Werner-Kuhrt-Halle) gegen Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg feierte.

HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg – TSV Kronshagen 32:33 (16:15)

„Ärgerlich. Dieses Spiel hätte keinen Verlierer verdient gehabt“, bilanzierte Westerrönfelds Trainer Tim Ullrich, der wie seine Spieler die Partie erstmal verdauen musste. Mit bedröppelten Gesichtern saßen die Hausherren nach Abpfiff in der Halle. Was war geschehen? Nach einer rasanten ersten Halbzeit mit wechselnden Führungen, in der beide Mannschaften mit offenem Visier kämpften und wenig Wert auf Verteidigung legten, ging die HSG mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Die tat den Gastgebern jedoch nicht gut, danach bekamen sie zunächst keinen Stich mehr. Kronshagen warf fünf Tore hintereinander und führte plötzlich mit 20:16. Bis zum 31:26 (51. Minute) hielten die Gäste die HSG in Schach, die kein Mittel gegen den Kronshagener Rückraum mit dem alles überragenden Mathis Wegner (elf Tore) fand. Erst in den letzten zehn Minuten besann sich die Ullrich-Truppe auf ihre Kämpferqualitäten. „Am Ende haben wir Moral bewiesen“, lobte der Coach. Stück für Stück verkürzten die Westerrönfelder den Rückstand. Beim 31:32 hatte Malte Pieper eine Minute vor Ultimo per Strafwurf die Chance zum Ausgleich. Nach zuvor sieben verwandelten Siebenmetern scheiterte er jedoch ausgerechnet mit seinem achten Versuch. Machte aber nichts, denn Patrick Petriesas gelang mit letzter Kraft in der Abwehr der Steal, um dann allerdings den Konter zu vergeben. Glücklicherweise stand Kjell Köpke für den Abpraller goldrichtig und netzte fünf Sekunden vor Schlusspfiff ein: 32:32. Kollektive Erleichterung. Statt ein Jubelbad in der Menge zu nehmen, tauchten die Hausherren jedoch ins bereits erwähnte Wechselbad der Gefühle ein. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Irgendwie bekommt Kronshagen den Ball in einem Affentempo zum Anwurf, Jonas Fischer nimmt einen Schritt Anlauf und zieht aus gut 16 Metern ab. Aufsetzer. Drin. Abpfiff. Ullrichs Spielfazit mit einem Wort auf den Punkt gebracht: „Wahnsinn.“



HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Klapdor, Meurer – Stiller (3), Dau (6), Jüschke (1), Barkmann, Bünger, Bunse (1), Pieper (10/7), Petriesas (4), Köpke (5), Ranft (2), Hamann.

SG Hamburg-Nord – HSG Eider Harde 26:35 (15:11)

Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui. Satte 24 Tore warfen die Gäste nach Wiederanpfiff. Eine Ausbeute mit Seltenheitswert. Was Trainer Matthias Hinrichsen aber noch mehr freute, waren die wenigen Gegentore. Bis zur 56. Minute fing sich die HSG nach dem 11:15 zur Pause nur fünf weitere Treffer. Nach gut 26 Minuten in Durchgang 2 führte die Hinrichsen-Truppe mit 19:5. Die zahlreichen privat mitgereisten Fans, die für ein Höllenspektakel in der Halle Tegelsbarg sorgten, trauten ihren Augen kaum. „In der zweiten Halbzeit hat bei uns alles funktioniert. Egal, ob im sechs gegen sechs oder im Tempospiel. Auch unsere 6:0-Abwehr hat sicher gestanden. Und Jannik Severin hat super gehalten“, lobte Hinrichsen. Ganz anders verlief der Spielbeginn. Zwar spielten sich die Gäste auch in den ersten 15 Minuten immer wieder gute Chancen heraus, nur scheiterten sie sehr oft am Hamburger Torwart. Aus einer gefühlten spielerischen Überlegenheit schlug die HSG kein Kapital. Im Gegenteil: Das Team wurde immer hippeliger und fahriger, verhaspelte sich häufig und produzierte einen Haufen technischer Fehler. Zehn Minuten gelang der HSG gar kein Tor. Hinrichsen: „Wir müssen daran arbeiten, dass wir trotz schlechter Chancenverwertung cool bleiben und unser Ding weiter durchziehen. Wir standen uns in dieser Phase oft selbst im Weg.“ Ganz offensichtlich fruchtete jedoch seine Pausenansprache angesichts der fulminanten zweiten Hälfte. Im gleichen Maß wie sich die Eider-Handballer steigerten, bauten die Gastgeber ab. Nach fünf Minuten war der Pausenrückstand egalisiert (15:15). Erwähnt werden muss das gute Überzahlspiel der HSG, die nach dem Wechsel alle vier dieser Situationen für sich entschied: insgesamt mit 8:0-Toren. Außerdem hob Hinrichsen die Leistung von Neuzugang Marcel Esters hervor, der sein bestes Saisonspiel ablieferte. Jedes seiner acht Tore warf er in Hälfte 2.

HSG Eider Harde: Domke, Severin, Fehlberg – Rohwer (4), J. Oettershagen (2), H. Oettershagen (2), Weigmann, Mumm (10/4), Brown, Ketelsen (4), Esters (8/4), Möller (1), Henrich (4), Claußen.