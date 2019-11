Handball-Oberliga der Männer : HSG Eider Harde im Spitzenspiel nur Außenseiter

Der Tabellenzweite ist am Freitagabend bei Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt II gefordert.

Avatar_shz von shz.de

21. November 2019, 14:34 Uhr

Rendsburg | Die HSG Eider Harde befindet sich in einem illustren Kreis. Zusammen mit den U23-Teams von zwei der besten Clubs in Europa, der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel, führt der Dorfverein vor dem 10. Spieltag die Tabelle in der Handball-Oberliga der Männer an. Die SG ist Erster, die HSG Zweiter, der THW Dritter (alle 16:2 Punkte). Eine Konstellation, mit der HSG-Trainer Matthias Hinrichsen vor Saisonbeginn nicht gerechnet hat. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich die Situation nicht ein wenig überrascht“, gibt Hinrichsen vor dem Spitzenspiel seines Teams am Freitag in Handewitt (20 Uhr, Wikinghalle) zu.

Auch wenn seine Mannschaft nach der Auftaktniederlage gegen den TSV Hürup acht Spiele in Folge gewonnen hat, sieht HSG-Coach Matthias Hinrichsen sein Team in Handewitt in der Außenseiterrolle, immerhin spiele man auswärts: „Wir fühlen uns wohl in der Rolle. Auch wenn wir mittlerweile ein facettenreicher Außenseiter sind, der hinten wie vorne auf verschiedene Systeme zurückgreifen kann.“ Hinrichsen setzt auf den Faktor Unberechenbarkeit. Die HSG hat im Laufe der Saison schon einige Male bewiesen, dass sie auf unterschiedliche Aktionen des Gegners unterschiedlich reagieren kann. Im richtigen Moment das Richtige zu tun, war nicht immer die Stärke der Eider-Handballer. In dieser Saison scheint sie es zu sein. „Wir sind uns bewusst, dass unsere Gegner alles abrufen müssen, um uns schlagen zu können. Dieses Selbstbewusstsein haben wir uns erarbeitet“, macht Hinrichsen deutlich. Andererseits muss auch die HSG einen Sahnetag erwischen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Gut wäre es, wenn der angeschlagene Max Claußen mitwirken kann. Er ist einer der Eckpfeiler in der Eider-Deckung. Von Vorteil könnte auch sein, dass einige HSG-Spieler wissen, wie man in der Wikinghalle gewinnt. Georg Rohwer, Jarno Mumm und Julian Fröhlich spielten vor drei Jahren eine Saison bei der SG. Was auf jeden Fall die Siegchancen erhöhen wird, ist ein gesundes Maß an Emotionalität. In diesem Punkt ist sich Hinrichsen sicher: „Meine Jungs brennen. Wir sind in der schönen Situation, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir wollen die Partie einfach genießen.“