Handball : HSG Eider Harde gibt im Derby gegen die HSG Schülp/Westerrönfeld/RD den Ton an

Im Derby der Handball-Oberliga feierte die HSG Eider Harde einen glücklichen 35:33-Sieg gegen die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg.

von Joachim Hobke

29. September 2019, 12:46 Uhr

Hohn | Eine stimmungsvolle Kulisse mit offiziell 550 Zuschauern, zwei bis in die Haarspitzen motivierte Teams, ein dramatischer Spielverlauf, aus dem die Gastgeber als glücklicher Sieger mit 35:33 (21:16) hervorgingen – das Oberliga-Derby am Freitagabend zwischen der HSG Eider Harde und der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg in der Hohner Werner-Kuhrt-Halle war (wieder einmal) beste Werbung für den Handball.

Nicht nur auf den Rängen – der Fan-Block der HSG Eider Harde machte 60 Minuten lang ordentlich Radau – auch auf dem Feld gaben die Gastgeber zunächst den Ton an. Mit ihrem Hochgeschwindigkeitshandball bestraften die Eider-Handballer jeden Fehler der Westerrönfelder, zogen bis zur 19. Minute auf 17:8 davon – den Gästen drohte ein Debakel. „Wir waren gedanklich überhaupt nicht da, richtig schläfrig. Warum, kann ich mir nicht erklären. Im Training unter der Woche waren alle heiß, haben sich tierisch auf das Derby gefreut“, rätselte Gäste-Coach Tim Ullrich, der mit einer simplen taktischen Umstellung dann aber den Wachmacher für sein Team fand. Ullrich stellte Eider Hardes Spielgestalter Georg Rohwer Flemming Bunse auf die Füße und störte damit den Angriffsfluss der Hausherren empfindlich. Im Spiel fünf gegen fünf hatten Rohwers Nebenleute große Schwierigkeiten, fanden kaum noch eine Lücke im Defensivverbund der Gäste, zudem parierte Westerrönfelds Keeper Freddy Klapdor, der den glücklosen David Meurer bereits nach neun Minuten abgelöst hatte, etliche Würfe. „Da wurde uns aufgezeigt, woran wir zukünftig im Training arbeiten müssen“, meinte Eider Hardes Coach Matthias Hinrichsen. „Ich hätte gedacht, dass meine Spieler das besser lösen.“

Taten sie aber nicht, und so nahm das Derby eine kaum mehr erwartete Wendung. Plötzlich dominierten nicht die Hausherren die Partie, sondern das Ullrich-Team. Bis zum Seitenwechsel hatten die Gäste den Rückstand auf fünf Tore verkürzt. Und auch nach dem Wiederanpfiff stellte Schülp/Westerrönfeld zunächst das bessere Team. Beim 28:28 (47.) war der einst komfortable Vorsprung der Gastgeber endgültig aufgebraucht. „Wir sind immer kleiner geworden, Westerrönfeld hingegen immer größer. Ich habe meine Jungs überhaupt nicht mehr erreicht, habe mich teilweise richtig hilflos gefühlt“, sagte Hinrichsen. Als die Gäste eine Minute später dann sogar mit 29:28 in Führung gingen, schien der HSG Eider Harde das Spiel endgültig zu entgleiten, zumal es die Schiedsrichter Mike Kloth und Fabian Richter in dieser Phase mit ihren teilweise unglücklichen Entscheidungen nicht gut mit den Hausherren meinten. Bei einer 33:32-Führung, Ballbesitz und numerischer Überlegenheit – Jannek Brown hatte zuvor für ein rüdes Foul an Felix Stiller die Rote Karte gesehen – hatten die Gäste drei Minuten vor Spielschluss alle Trümpfe für einen Sieg in der Hand. Doch sie stachen nicht. Ausgerechnet Routinier Kjell Köpke scheiterte frei vom Kreis an Eider Harde-Keeper Jannik Severin, im Gegenzug traf Jarno Mumm zum Ausgleich, zudem kassierte Patrick Petriesas eine Zeitstrafe. Die Westerrönfelder waren nun völlig von der Rolle, zwei technische Fehler mündeten in zwei weiteren Gegentoren und besiegelten die Niederlage. „Ärgerlich, sehr ärgerlich. Mindestens einen Punkt hätten wir retten müssen“, haderte Ullrich, während sein Gegenüber den „schmutzigen Sieg“ gerne mitnahm. Hinrichsen: „Geile Kulisse, geiles Spiel und zwei Punkte – so soll ein Derby sein.“

HSG Eider Harde: Domke, Fehlberg, Severin – Möller (1), Esters (2/1), J. Oettershagen (7), Fröhlich (2), Henrich (3), Ketelsen (5), Brown (1), Mumm (7/2), Claußen, Rohwer (7), Weigmann.

HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Klapdor, Meurer – Bunse (1), Pieper (11/4), Jüschke, Hamann, Petriesas (1), Köpke (7), Dau (5), Stiller (5), Tönsen, Ranft (1), Bünger (2).