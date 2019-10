Handball-Oberliga der Männer : HSG Eider Harde feiert sechsten Sieg in Folge

Hinrichsen-Team bezwingt den FC St. Pauli nach furioser zweiter Halbzeit mit 34:21.

27. Oktober 2019

Rendsburg | Die HSG Eider Harde baut ihre Siegesserie in der Handball-Oberliga der Männer aus. Vor mehr als 300 Zuschauern in der Hohner Werner-Kuhrt-Halle setzte sich Eider Harde mit 34:21 (15:11) gegen den FC St. Pauli durch. Es war der sechste Sieg in Folge und gleichzeitig der höchste in der noch jungen Saison. Mit 12:2 Punkten gehören die Eider-Handballer aktuell zur absoluten Spitzengruppe der Liga. Lokalrivale HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg kassierte hingegen mit dem 28:30 (16:11) beim TSV Hürup die fünfte Pleite in Folge.

HSG Eider Harde – FC St. Pauli 34:21 (15:11)

Eider Hardes Trainer Matthias Hinrichsen hatte nach dem bislang höchsten Saisonsieg verständlicherweise nichts zu mäkeln: „Das war richtig geil. Diese Truppe hat es verstanden, dass wir jedes Mal hundert Prozent geben müssen, um die nötige Emotionalität aufs Parkett zu bekommen. Wir waren super konzentriert und fokussiert. Da war keine Spur von Überheblichkeit dabei. Es freut mich ungemein, dass ich eine so sympathische Mannschaft habe, die auch noch richtig gut Handball spielen kann.“ Ganz offenbar hat es nicht nur Hinrichsen, sondern auch die Spieler gewurmt, dass sie am vergangenen Wochenende 34 Gegentore in Fischbek hinnehnen mussten. Gegen St. Pauli war eine ganz andere Bereitschaft in der 6:0-Deckung zu spüren. „Wir haben den Gegner unter Zeitdruck gesetzt und zu technischen Fehlern gezwungen“, so Hinrichsen. Die HSG überrollte die Gäste regelrecht. Nach gut 15 Minuten führten die Gastgeber bereits mit 9:2. Auch eine kurze hektische Phase vor der Pause konnte die HSG nicht aus dem Konzept bringen. Vielmehr wurden dadurch die Sinne geschärft für eine überragende zweite Hälfte, die die Hausherren mit 19:10 gewannen. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung stach Eike Möller heraus, der dieses Mal nicht nur durch seine Spielübersicht in der zweiten Welle überzeugte, sondern auch durch Torgefahr. Hinrichsen: „Auch wenn sich seine Leistung nicht immer in Toren widerspiegelt. Eike spielt eine super Saison.“

HSG Eider Harde: Severin, Fehlberg, Domke – Möller (7), Rohwer (3), Ketelsen (1), M. Claußen, J. Oettershagen (4), Mumm (3/1), H. Oettershagen (3), Esters (8/4), Jöns, Fröhlich (5).

TSV Hürup – HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 30:28 (11:16)

Als Kjell Köpke 15 Minuten vor Abpfiff zur 25:20-Führung traf, sahen die Gäste wie der sichere Sieger aus. Dass das Spiel letztlich noch verloren ging, lag an mehreren Dingen: einer schlechten Chancenverwertung, einer Hüruper Umstellung im Angriff und vielleicht auch an einer Fehlentscheidung der Spielleitung, die nun dazu führt, dass die Partie am berühmten „Grünen Tisch“ in die Verlängerung geht. Die HSG will Einspruch einlegen. „Dieser Sieg hat einen faden Beigeschmack“, sagte HSG-Trainer Tim Ullrich. Der Coach war 45 Minuten lang zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben uns stark verbessert im Vergleich zum vergangenen Wochenende.“ Vorne führte Felix Stiller klug Regie, war selbst torgefährlich und setzte vor allem Niklas Ranft gut in Szene. Hinten hatten die Gäste die Hüruper im Griff. Auch Keeper Freddy Klapdor erwischte einen guten Tag. Bis zum 25:20 waren die Gäste spielbestimmend. Danach stellte der TSV auf den siebten Feldspieler um, womit die HSG nicht klarkam. Gleichzeitig vergab die Ullrich-Truppe mehrere „Hundertprozentige“. In der Folge glich Hürup aus. Beim Stand von 27:26 für die HSG soll sich dann der angeprangerte Regelverstoß ereignet haben. Die Situation aus Westerrönfelder Sicht: Nach einer Auszeit wird die Partie wieder angepfiffen. Mit sieben Feldspielern holt der TSV einen Strafwurf heraus. Während dieser Aktion steht aber auch der Hüruper Torwart auf dem Parkett, versucht sich noch – offenbar im Bewusstsein seines Fauxpas – heimlich zurück auf die Bank zu stehlen. Ullrich: „Das haben alle in der Halle gesehen. Nur Schiedsrichter und Kampfgericht anscheinend nicht.“ Dass sein Team nach dem Hüruper 27:27-Ausgleich (57.) noch weitere freie Chancen versemmelte, ist ein anderes Thema.

HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Klapdor, Meurer – Stiller (7), Dau (5), Barkmann, Petriesas (4/2), Bünger, Bunse, Pieper (4/1), Hamann, Köpke (1), Ranft (6), Jüschke (1).