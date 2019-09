Handball : HSG Eider Harde auf erfolgreicher „Bären“-Jagd

In der Handball-Oberliga der Männer fertigte die HSG Eider Harde die SG Wift mit 37:27 ab. Schülp/Westerrönfeld verlor in Flensburg 25:29.

15. September 2019, 16:47 Uhr

Rendsburg | Die Oberliga-Handballer der HSG Eider Harde feierten einen triumphalen 37:27-Erfolg gegen die SG Wift. Den selbsternannten „Bären“ hatte das Team von Trainer Matthias Hinrichsen speziell in Durchgang 2 das Fell über die Ohren gezogen. Trotz guter Leistung musste sich die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg bei der SG Flensburg-Handewitt II mit 25:29 geschlagen geben.

HSG Eider Harde – SG Wift 37:27 (18:15)

Der Start misslang, weil Wifts Keeper Eric Quednau vier, fünf gute Momente hatte und der HSG-Abwehr die nötige Aggressivität fehlte. Auf das erste Tor des Gastgebers mussten die 280 Fans bis zur Minute 8 warten. Die folgenden 22 Minuten mit weiteren 17 Torerfolgen sollten eine tolle zweite Halbzeit einläuten. „Wir haben eine richtig gute, konzentrierte Leistung gezeigt und im Spiel sechs gegen sechs geile Lösungen gefunden“, geriet HSG-Coach Matthias Hinrichsen ins Schwärmen. Da überrascht es nicht, dass Linksaußen Jannes Mumm acht Feldtore erzielte, Rechtsaußen Hendrik Oettershagen kam zu sechs Chancen, warf aber nur Fahrkarten. Die Partie entschied sich zwischen der 38. und 46. Minute, als Eider Harde von 22:20 auf 30:22 davonzog und sogar auf 36:22 (56.) stellte. Ein Trainer-Sonderlob heimste Jannek Brown ein, der in der 6:0-Abwehr einen „guten Part“ spielte. Auf das Spiel mit dem siebten Feldspieler oder einer offensiven Deckung konnte Hinrichsen aufgrund der Überlegenheit in Halbzeit 2 verzichten. „Nach zwei Siegen sind wir erleichtert und fahren entspannt zu Hamburg-Nord. Jetzt haben wir richtig Bock, weitere Punkte zu sammeln“, frohlockt Hinrichsen.

HSG Eider Harde: Domke, Fehlberg – Möller (1), Esters (1), Oettershagen (6), Henrich (5), Ketelsen (3), Mumm (13/5), Claußen (5), Rohwer (3).

SG Flensburg-Handewitt II – HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg

29:25 (14:12)

Ein Großteil des Gästeteams stand nach Spielschluss im Foyer der Handewitter Wikinghalle zusammen und trank Bier. Trotz erster Saisonniederlage wirkten die HSG-Akteure keinesfalls niedergeschlagen. Sie hatten dem vermeintlichen Liga-Topfavoriten das Leben mehr als schwer gemacht. Dabei waren die Unterschiede groß. Während bei den Flensburgern einige Talente auf eine Profi-Karriere hoffen und häufiger zwei Mal am Tag trainieren, traten die HSG-Akteure als kecke Amateurhandballer auf. Sie führten nach 14 Minuten sogar mit 8:5. „Den Schülpern ist es gelungen, das Tempo herauszunehmen“, erkannte SG-Trainer Michael Jacobsen. „Und in der Mitte haben sie sehr hart gedeckt.“ HSG-Coach Tim Ullrich war nicht zur Pressekonferenz erschienen. Stattdessen saß er in der Kabine und musste erst einmal herunterkommen. Auch er fand, dass sich seine Handballer gut verkauft hatten. Aber war vielleicht sogar noch mehr drin gewesen? Was wäre zum Beispiel passiert, wenn Zugang Kjell Köpke nicht schon nach 14 Minuten disqualifiziert worden wäre? Die Gäste mussten ihre 6:0-Deckung neu organisieren, während das Junior-Team fast gleichzeitig auf einen 5:1-Verband umstellte. Die Hausherren drehten das Blatt, führten 14:11 (27.). Doch die HSG mit einem überzeugenden Tim Dau überraschte auch nach dem Seitenwechsel. Als Malte Pieper einen Siebenmeter zum 16:16 (38.) verwandelte, sprang die gesamte HSG-Bank auf. Dann durchwanderten die Gäste allerdings ein Tal, produzierten im Angriff zu viele Fehler. Binnen zehn Minuten liefen sie in nicht weniger als sieben Gegenstöße. Die SG-Reserve zog entscheidend auf 25:19 (51.) davon.



HSG Schülp/Westerrönfeld/RD: Meurer – Wilke (1), Barkmann, Bunse, Pieper (7/2), Jüschke, Hamann, Petriesas (4/2), Köpke (1), Dau (7), Stiller (3), Ranft (1), Bünger (1).