Neuer Moderator beim NDR : Horst Hoof – Radiomann der ganz frühen Stunde

Die Stimme von Horst Hoof schätzen Radiohörer in Hamburg, Berlin und Hessen. Ab dem kommenden Montag, 4. September, will er sich auch bei den Nordlichtern eine Fanriege erobern. Hoof ist der neue Anchorman der NDR 1 Welle Nord. Von Jan Bastick übernimmt er die Moderation der Sendung „Guten Morgen Schleswig Holstein“. Für den 39-Jährigen gehen damit zwei Wünsche in Erfüllung: Der gebürtige Pfälzer kehrt in den Norden zurück, den er während seiner Ausbildung bei Delta Radio und während des Zivildienstes in Hamburg schätzen gelernt hat. Und die – angeheiratete – Familie, mit der er sich prächtig versteht, lebt in der Nähe. Seine Ehefrau Inke ist die Tochter des Unternehmers Martin Hoof, der gemeinsam mit Sohn Jan-Hendrik Hoof in Osterrönfeld und Schacht-Audorf zwei Supermärkte betreibt.

Montags bis freitags, jeweils von 5 bis 9.30 Uhr, wird Horst Hoof gemeinsam mit Co-Moderatorin Mandy Schmidt auf Sendung gehen. Das bedeutet: Spätestens um 3.30 Uhr ist für den Radiomann die Nacht zu Ende. Dann geht’s ins Funkhaus. Hoof ist kein Morgenmuffel, wäre ja auch schlecht für einen, der den Schleswig-Holsteinern Lust auf den neuen Tag machen soll. „Ich habe nachts keinen sonderlich festen Schlaf und wache leicht auf “, sagt er. Schlafdefizite kennt er trotzdem nicht. Nach dem Mittagessen taucht er für zwei bis zweieinhalb Stunden ins Reich der Träume ein.

Vorher jedoch muss die Sendung anständig über die Bühne gebracht werden. Hoof und sein Team legen Wert auf Vielfalt. Ein Musiktitel-Mix, der vor allem die Zielgruppe der 40- bis 70-jährigen Hörer ansprechen soll, ist gesetzt. Hinzu kommt ein auf viele Häppchen aufgeteiltes Buffet an Informationen. Vorbereitete Beiträge wie Interviews und Umfragen zählen dazu. Ganz genau wollen die Macher der Sendung den Dingen nachspüren, die die Schleswig-Holsteiner aktuell bewegen, und wenn’s nur ums Wetter geht. Das soll locker und spontan wirken, weswegen der Moderator seine Texte nicht vom Blatt ablesen will. Hat er auch nicht nötig. Martin Hoof hörte schon einige Sendungen seines Schwiegersohns auf Radio Hamburg. Seine Meinung: „Er ist sehr schlagfertig.“ Musikalisch ist er auch. Seine Gitarre wird er mit ins Studio nehmen. Horst Hoof kann komponieren und texten.

Worüber er er nach eigener Aussage nicht verfügt, ist handwerkliches Geschick. Umso kurioser ist die Idee, als erstes großes Projekt in seiner neuen Morgensendung die Aktion „Horst hilft“ zu etablieren. Die NDR-Leute wollen Heimwerker unterstützen, allerdings nur finanziell. „Es würde keinem etwas nützen, wenn ich einen Hammer in die Hand nehmen würde“, sagt Hoof und lacht. Sein Schwiegervater lacht ebenfalls – und nickt.

Dankbar ist der Moderator seiner Frau Inke. Vor zehn Jahren haben sie geheiratet. Gemeinsam sind sie von einem Radiosender zum anderen kreuz und quer durch die Republik gezogen. „Sie hat mich immer sehr unterstützt.“ Seit kurzem leben sie in Kiel, genießen die Stadt und die Nähe zur Familie: „Ein Patenkind meiner Frau lebt eine Straße weiter und kommt gern mal vorbei, um mit unserem Hund Mo spazierenzugehen.“

Horst Hoof freut sich auf die Sendung und sein Team. Auch sein Vorgänger Jan Bastick ist froh. Er übernimmt die Sendung „Schleswig-Holstein bis 2“. Damit darf er nach fünf Jahren nächtlicher Bettflucht wieder ausschlafen. Diese Verabredung hatte er laut NDR vor Übernahme der Morgensendung mit Funkhausdirektor Volker Thormählen per Handschlag getroffen.

Von Thormählen gibt es auch Vorschusslorbeeren für den Neuen: „Ich freue mich sehr auf Horst Hoof. Er ist ein Radio-Vollprofi und großer Musikfan.“

von Dirk Jennert

erstellt am 31.Aug.2017 | 18:21 Uhr