Benefiz-Konzert : „Horst & Hoof Band“ rockt für krebskranke Kinder und Vereinssportler

Team Doppelpass und TuS Jevenstedt konnten sich über eine Summe von insgesamt gut 14.000 Euro freuen.

von Horst Becker

20. Oktober 2019, 19:24 Uhr

Der Saal in „Möhls Gastof“ in Jevenstedt war am Sonnabend brechend voll, als die „Horst & Hoof Band“ ihr Benefiz-Konzert gab. Und als der NDR-Moderator und Bandleader Horst Hoof das Ergebnis aus Bargeld- und Onlinespenden bekannt gab, kannte der Jubel keine Grenzen. „Sensationelle 14.327 Euro kamen für die beiden Projekte zusammen: 8.179,50 Euro für Team Doppelpass und 6.192,50 Euro für den TuS Jevenstedt.“

Weiterlesen: Benefizkonzert: „Horst & Hoof Band“ unterstützt TuS Jevenstedt und Team Doppelpass

Krebskranken Kindern Herzenswünsche erfüllen

Kim Häusgen (Team Doppelpass ) war überwältigt: „Ich bin total stolz auf Jevenstedt. Es ist so viel Geld für zwei tolle Projekte zusammen gekommen. Wir können uns heute alle mal auf die Schulter klopfen.“ Der Verein, der krebskranken Kindern Herzenswünsche erfüllt, wurde von den Feuerwehren des Amtes Jevenstedt als Spendenempfänger beim NDR vorgeschlagen.

Von dem zusätzlichen Geld sollen die Sparten Kinderturnen, Fitness und Gesundheit sowie Tischtennis profitieren. Heiko Wisser, Vorsitzender TuS Jevenstedt

„Der Sender hat dann entschieden, ein gemeinsames Benefiz-Konzert für das Team Doppelpass und den TuS Jevenstedt auszurichten“, berichtete der Amtswehrführer Andreas Beckmann aus Haale. Die Feuerwehrleute sammelten selbst bereits mehr als 2.000 Euro, um das Vorhaben von Team Doppelpass, krebskranken Kindern und deren Familien den Besuch des Weihnachtsmärchens im Rendsburger Theater zu ermöglichen, zu unterstützen. In der Zwischenzeit hätten die Theaterfreunde Rendsburg zugesagt, die Kosten für die Eintrittskarten zu übernehmen, erklärte Beckmann.

Zwei neue Fußballtore

Auch der TuS Jevenstedt hat das selbst gesteckte Spendenziel von 2.500 Euro für die Anschaffung von zwei Fußballtoren weit übertroffen. „Von dem zusätzlichen Geld sollen die Sparten Kinderturnen, Fitness und Gesundheit sowie Tischtennis profitieren“, kündigte der erste Vorsitzende Heiko Wisser an. Timo Görlitz, Jugendwart und Stadionsprecher des Sportvereins, hob hervor, dass die beiden Vereine durch den NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein-Magazin „überregionales Gehör“ erhalten hätten.

Musikzug als Vorband

Als Vorgruppe zur „Horst & Hoof Band“ brachte der Feuerwehrmusikzug Jevenstedt die Gäste in Stimmung. Die „Horst & Hoof Band“ konnte sich an diesem Abend über viele Musiker freuen, die spontan auf die Bühne kamen. Tine, die Ehefrau von Bassist Jan Röschmann, sang AC/DC-Songs. An Cajón und Perkussion waren Martin Lindemann und Kevin Karstens mit von der Partie. Auch der Chor „On Stage“ der Musikschule auf dem Reesehof unterstützte die Spendenaktion. Der Eintritt war frei.

Spendenaktion läuft weiter

An einem Fahrrad-Simulator der SH Netz AG strampelten Jugendliche um die Wette, denn der Energieversorger spendete für jeden erradelten Kilometer fünf Euro. Die Spendenaktion für die beiden Vereine läuft noch 16 Tage. Infos unter www.wir-bewegen-sh.de.be