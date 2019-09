Rendsburg : Holzboot auf dem Stadtsee soll Zeichen für Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer setzen

Das bieten die Interkulturellen Wochen Aktion „Seetember“:

Sbd., 14. September, 11 Uhr: Opening am Rendsburger Stadtsee mit der Aktion „Seetember – ein Papierboot in Not“ So., 15. September, 11 Uhr: Filmvorführung „Iuventa“ im Kinocenter mit Diskussionsrunde. Eintritt: 6 Euro Do., 19. September, ab 19.30 Uhr: Talk im Foyer zum Thema „Seenotrettung“ Do., 26. September, 19.30 Uhr: Filmvorführung „Eldorado“ im Schauburg Filmtheater. Eintritt: 6 Euro, ermäßigt: 4 Euro. Weitere Veranstaltungen (Auswahl): So., 22. September, 14 - 22 Uhr: Interkulturelles Fest in der Volkshochschule. Di., 24. September bis Fr., 27. September, täglich 14 - 17 Uhr: Vielfältige Spiele im Stadtteilgarten Mastbrook. Di., 1. Oktober, 16.30 - 18 Uhr: Lesung „Ramas Flucht“ in der Stadtbücherei im Kulturzentrum auf Deutsch und Arabisch. Mi., 3. Oktober, ganztägig: Tag der offenen Moschee mit Vorträgen und Führungen.