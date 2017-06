Holstein Kiel gegen den HSV: Ab heute gibt es Tickets

vergrößern 1 von 1 Foto: Luftbildservice Bernot 1 von 1

Der Fußball-Kracher im sh:z-Fußballsommer 2017 zwischen Zweitligist Holstein Kiel und Bundesliga-Dino Hamburger SV nimmt täglich an Dynamik zu. Ein echtes Top-Spiel für Schleswig-Holstein, das am Mittwoch, 19. Juli, um 19 Uhr im Stadion Nobiskrug (Foto) angepfiffen wird. Aus allen Landesteilen gingen bereits Kartenwünsche ein. Heute um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf in allen sh:z-Ticketcentern – wie im Rendsburger Stegen. Im Stadion werden zusätzliche Sitzplatz-Tribünen aufgestellt, damit die Kapazität von 5000 Zuschauern erhöht werden kann.

von Dirk Jennert

erstellt am 08.Jun.2017 | 16:38 Uhr