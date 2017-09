Wahl 2017 : Hohenwestedt hat ab 2018 wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister

vergrößern 1 von 1 Foto: HJ Kühl 1 von 1

von Hans -Jürgen Kühl

erstellt am 25.Sep.2017 | 10:37 Uhr

Hohenwestedt | Jan Butenschön wird am 1. Januar 2018 seine Amtsgeschäfte als neuer hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Hohenwestedt übernehmen. Das klare Ergebnis der Bürgermeisterwahl gab Amtsdirektor Stefan Landt gestern Abend um 21.46 Uhr im Ratssaal bekannt: Jan Butenschön erreichte 73,3 Prozent Zustimmung von Seiten der Hohenwestedter Wählerschaft. Da der FDP-Kreistagsabgeordnete der einzige Bewerber um das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Hohenwestedt war, hatten die Wähler mit „Ja“ oder „Nein“ stimmen können.

„Das ist ein gutes Ergebnis!“, befand Butenschön, der sich „nicht als FDP-Bürgermeister sieht“, sondern ab dem 1. Januar 2018 sechs Jahre lang ein „Bürgermeister für alle“ sein und das von den Hohenwestedtern mit dem deutlichen Wahlergebnis dokumentierte Vertrauen „auf professionelle Weise und mit viel Engagement“ rechtfertigen will.

Von 1955 bis 2011 wurden die Geschicke Hohenwestedts von einem hauptamtlichen Bürgermeister gelenkt. Weil die Verwaltungsstrukturreform verlangte, dass hauptamtliche Verwaltungen mindestens 8000 Bürger betreuen sollten, schloss sich die 5000-Einwohner-Gemeinde Hohenwestedt 2012 dem neugegründeten Amt Mittelholstein an und installierte zu Beginn des gleichen Jahrs einen ehrenamtlichen Bürgermeister.

Zwischenzeitlich hat das Innenministerium des Landes den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern die Möglichkeit eröffnet, einen hauptamtlichen Bürgermeister zu bestellen. In seiner Sitzung am 26. April 2017 beschloss der Hohenwestedter Gemeinderat mit den Stimmen von CDU und FDP, wieder einen hauptamtliches Gemeindeoberhaupt einzuführen (wir berichteten). Nach den Wahlerfolgen von Stefan Landt (1998 und 2003) fand nun gestern die dritte Bürgermeister-Direktwahl in der Geschichte Hohenwestedts statt.

„Die Aufgaben eines hauptamtlichen Bürgermeisters sind im Grunde die gleichen wie die eines ehrenamtlichen – was sich ändert, das ist die höhere Intensität, mit der ein Hauptamtlicher die Gemeinde vertreten sowie Beschlüsse vorbereiten und durchsetzen kann“, stellte Jan Butenschön am Wahlabend fest. Mit eben dieser höheren Intensität wolle er „Hohenwestedt auf die nächste Stufe heben“: „Wir haben eine gute Infrastruktur, um die uns viele Gemeinde beneiden, aber da gibt es viele Dinge, die nach einigen Jahrzehnten der Erneuerung bedürfen.“

„Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, meinte Bürgermeister Holger Bütecke mit Blick auf die 73,3 Prozent für seinen hauptamtlichen Nachfolger. Die Rückkehr zur Hauptamtlichkeit sei dringend geboten. „Wir haben lange gesucht, aber keinen so agilen Rentner wie mich gefunden, der bereit wäre, das Bürgermeister-Amt zu übernehmen“, erklärte Bütecke, „für jemanden mit einem Job ist dies Amt nebenbei nicht zu schaffen – dafür ist die Gemeinde einfach zu komplex.“



Alle Infos und Entwicklungen zur Bundestagswahl 2017 finden Sie auf unserer Themenseite.