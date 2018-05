Höllenau fließt in neuem Bett

Renaturierung des Bachs am Moor abgeschlossen

von Helma Piper

04. Mai 2018, 15:12 Uhr

Zufriedene Gesichter: Nach gut zweijähriger Vorplanung und fast achtmonatiger Bauphase ist die Renaturierung eines Teilstückes der Höllenau komplett abgeschlossen. Mitglieder des Wasser- und Bodenverbands Obere Höllenau, der unteren Naturschutzbehörde, der unteren Wasserbehörde und der Bodenschutzbehörde des Kreises Rendsburg Eckernförde, des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein sowie der beteiligten, Unternehmen nahmen gestern die Maßnahmen ab.

Um landwirtschaftlich effizienter zu arbeiten, wurde die Höllenau in den 60er-Jahren nicht nur aus dem Wald auf die Ackerflächen umgelenkt, sondern auch begradigt. Die Vorteile lagen damals auf der Hand: Einerseits konnten dadurch die Äcker in den Graben entwässern, andererseits erleichterten die schnurgeraden Böschungslinien die Arbeit mit den landwirtschaftlichen Maschinen.

Doch mittlerweile fand ein Umdenken statt. „Ausschlaggebend für das Projekt waren die Wasserrahmenrichtlinien der EU“, erklärt Projektmanager Detlef Göttsche vom Wasser- und Bodenverband. Nun geht es darum, wieder die Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften in und um Gewässern zu schaffen. Daher wurde das rund 250 000 Euro teure Projekt auch zu 50 Prozent von der EU bezuschusst, Bund und Land teilten sich den Rest. Rund 15 000 Kubikmeter Erde mussten bewegt werden, um der Au ihr neues, gut 1,1 Kilometer langes, Flussbett am Rand des Höllnwaldes zu gestalten. Schließlich sollte der neue Uferbereich sanft auslaufen und nicht zu steil sein. Da in die Au auch ein Teil des Oberflächenwassers von den Autobahnen A7 und A215 eingeleitet wird, kann sie nun auch bei Starkregen die anströmende Fluten besser aufnehmen. „Mit einem Teil des Bodens haben wir den alten Verlauf der Au wieder zugeschüttet, mit dem Rest einen gut 250 Meter langen Wall für einen Knick gebildet“, verrät Hans-Jürgen Göttsche, der Vorsitzende des Verbandes.

Die neue Au verfügt nun über kleine Buchten, in deren Bereich Ufergehölze wie Schwarzerlen, Flatteralm und Weiden gepflanzt wurden. Eingeschüttete Kieselsteine und Totholz regulieren dabei nicht nur die Fließgeschwindigkeit sondern bieten Laich- und Versteckplätze für Fische und Amphibien. „Mehr machen wir jetzt auch nicht – den Rest übernimmt die Natur“, fügt der Vorsitzende an.

Als eine der letzten Baumaßnahmen musste der gut 50 Jahre alte Au-Durchlass am Looper Weg gut 50 Zentimeter vertieft werden, um das Fließgefälle der Au beizubehalten. „An den Kosten von rund 20 000 hat sich die Gemeinde mit 40 Prozent beteiligt“, berichtet Schülps Bürgermeister Volker Ratjen. Zusätzlich hat die Gemeinde für 3000 Euro auch neue Geländer installiert. „Die Kosten dafür haben wir aber komplett übernommen“, ergänzt der Bürgermeister.