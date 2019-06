Fockbek : Hobby-Werke lassen 600.000sten Wohnwagen vom Band rollen

Pro Tag entstehen in Fockbek bis zu 100 Fahrzeuge.

von lz

28. Juni 2019, 13:28 Uhr

In den Fockbeker Hobby-Werken ist am Freitag der 600.000ste Wohnwagen vom Band gerollt. „Mein Team und ich sind sehr stolz, dass wir heute den 600.000sten Hobby-Wohnwagen produzieren und dazu beitragen, dass die von uns in Fockbek hergestellten Produkte auf allen Campingplätzen in Europa ausgiebig zu finden sind“, sagte Produktionsleiter Stefan Lühe erfreut. Nach Angaben des Freizeitfahrzeugherstellers fertigen etwa 1250 Mitarbeiter pro Tag bis zu 100 Fahrzeuge, dazu zählen Reisemobile, Wohn- und Kastenwagen. Pro Jahr entstehen in Fockbek bis zu 13.500 Caravans sowie 2800 Reisemobile und Kastenwagen. Die Auswahl reicht vom Einsteigermodell für Paare bis zum Familiencaravan mit dreistöckigem Kinderbett.