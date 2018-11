Karate : Historischer Triumph

Nam Mai und Peter Scarafilo vom SSV Nübbel holen Gold bei den Deutschen Karate-Meisterschaften. Patrycja Kupiec wird Dritte.

von Joachim Hobke

14. November 2018, 18:28 Uhr

Axel Behrendt strahlte über das ganze Gesicht. „Wir haben ja schon viele tolle Erfolge erzielt, aber es ist uns noch nie gelungen, zwei Deutsche Meister an einem Wochenende zu stellen“, jubelte der Trainer der Nübbeler Karateka. Bei den nationalen Titelkämpfen der Schüler- und Masterklassen in Ilsenburg (Harz) standen mit Nam Mai (Schüler A, -49 kg) und Peter Scarafilo (Ü55, +80 kg) gleich zwei SSV-Kämpfer auf der obersten Stufe des Siegerpodestes. Zudem holte Patrycja Kupiec (Ü35) die Bronzemedaille. „Ein überragendes Abschneiden“, kommentierte ein überglücklicher Behrendt die Bilanz. Lediglich Per Ole Bregas (Schüler A, -38 kg) ging bei seiner ersten Teilnahme an Deutschen Meisterschaften leer aus. Für den amtierenden Landesmeister waren die Titelkämpfe bereits nach dem ersten Fight beendet. „Aber allein die Nominierung für die Meisterschaften war für Per Ole ein Erfolg. Und er hat hier wichtige Erfahrungen sammeln können“, meinte Behrendt.

Teamkollege Nam Mai fegte hingegen einen Konkurrenten nach dem anderen von der Matte. Die ersten drei Kämpfe (2:0, 4:0, 2:0) gewann der Nübbeler ohne einen Treffer einstecken zu müssen. Auch der groß gewachsene Pascal Deutsch (Sachsen) war im Halbfinale den überfallartigen Angriffen Mais nicht gewachsen und musste sich mit 2:7 geschlagen geben. Nicht besser erging es schließlich im Finale Alexander Ulbrich (Saarland). Trotz der körperlichen Unterlegenheit bestimmte der Nübbeler mit seinen Fußtechniken den Kampf und holte sich mit einem 4:0-Sieg den Titel. „Das war ganz stark“, freute sich Behrendt.

Peter Scarafilo durfte einen Tag später ebenfalls mit einer Goldmedaille im Gepäck die Heimreise antreten, nachdem es im Vorjahr „nur“ zu Silber gereicht hatte. Doch der verpasste Triumph 2017 war Motivation genug für den SSV-Kämpfer, es in diesem Jahr noch einmal allen zeigen zu wollen. Mit einem 9:1-Erfolg in seinem ersten Kampf setzte Scarafilo gleich ein Ausrufezeichen, dem er einen überragenden 8:0-Sieg vor Ablauf der regulären Kampfzeit im Halbfinale über Georg Willer (Rheinland-Pfalz) folgen ließ. Dem angestrebten Gold stand nun nur noch Franz Erben (Bayern) im Weg. Mit 4:1 nahm Scarafilo aber auch diese Hürde sicher. „Peter ist verdient Deutscher Meister geworden“, urteilte sein Trainer. Glück im Unglück hatte Patrycja Kupiec. Nach einer Niederlage in der Vorrunde rutschte die SSV-Kämpferin noch in die Trostrunde und holte sich die Bronzemedaille. Im Kampf um Platz 3 bezwang sie Martina Ryssel (Bayern) mit 1:0.