Hinein in die neue Saison: Freibad ist startklar

11. Mai 2018, 13:07 Uhr

Bei dem sommerlichen Wetter der vergangenen Tage freuen sich sicher schon viele darauf, wieder baden gehen zu können. Am morgigen Sonntag ist es auch in Bokel so weit: Das Freibad öffnet seine Tore.

Start ist bereits um 14 Uhr mit der Einweihung des frisch renovierten Kinderbeckens. Ein halbe Stunde später, um 14.30 Uhr, wird die neue Attraktion des Freibades eingeweiht: der Barfußparcours.

Während es sich die einen im Anschluss daran bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen können, dürfen die Wasserratten und Badenixen mit einem Sprung in das kühle Nass die Badesaison 2018 offiziell eröffnen. Und zur Stärkung werden Bier vom Fass sowie Fleisch und Wurst vom Grill angeboten. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 18 Uhr vorgesehen.