Himmelfahrt: Abfuhrtermine verschieben sich

von Helma Piper

02. Mai 2018, 17:51 Uhr

Wegen des Himmelfahrt-Feiertags kommt es in einigen Gebieten des Zuständigkeitsbereichs der Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) zu Verschiebungen der Abfuhrtermine. In den Orten, in denen laut Plan am Donnerstag, 10. Mai, Müll abgeholt wird, wird die Abfuhr am Freitag, 11. Mai, nachgeholt. Abholungen, die für den Freitag, 11. Mai, geplant sind, verschieben sich auf Sonnabend, 12. Mai. Auskünfte unter Tel. 0 43 31/34 51 23 oder auf www.awr.de.