Selber pflücken und genießen : Himbeerglück auf 1,5 Hektar großen Plantage in Heinkenborstel

Schattengewächs in Südhanglage: Karen und Jürgen Kühl luden zum Saisonstart ein.

28. Juni 2020, 14:53 Uhr

Heinkenborstel | Das „Himbeerglück“ ist in Heinkenborstel zu Hause. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr bieten Karen und Jürgen Kühl auch in diesem Sommer wieder auf eineinhalb Hektar Himbeeren zum Selberpflücken an. Der Saisonstart fand bei 30 Grad im Schatten statt. Klar, dass in dieser Hitze das selbstgemachte Himbeer-Eis von Karen Kühl ganz hoch im Kurs der Besucher stand.

„Die Himbeere ist eigentlich ein Schattengewächs“, weiß Jürgen Kühl, der im vergangenen Jahr mit dem Anbau der als besonders zart und empfindlich geltenden Fruchtart begonnen hat. Die Himbeeren auf der 1,5 Hektar großen Plantage in Heinkenborstel haben Südhanglage und bekommen deshalb reichlich Sonne. Weil sie aber auch regelmäßig bewässert werden, gedeihen die Himbeeren an der Kreisstraße 81 am Ortsausgang Richtung Aukrug ganz prächtig. „Die Früchte brauchen die Sonne fürs Aroma“, erklärt Karen Kühl, die bei der Verarbeitung der Himbeeren zu großer Form aufläuft. Die Fachlehrerin für Verbraucherschutz an der „Schule Hohe Geest“ hat diverse Weiterverarbeitungsprodukte kreiert, die alle auch am „Himbeerglück“-Stand präsentiert werden: Himbeertorte, Himbeerschnitte, Himbeerfruchtaufstrich in zwei Varianten, Himbeereis und 100-prozentiges Himbeersaftkonzentrat, das man besser nicht pur, sondern mit Sekt oder Selter genießen sollte.

„Die Leute kommen hauptsächlich zum Selbstpflücken her“, stellt Jürgen Kühl fest, „und da ist es üblicherweise so, dass man eigene Behältnisse zum Sammeln mitbringt“. So wie zum Beispiel Ilona Hargens aus Norderheistedt, die gerade mit einem randvoll gefüllten Eimer Richtung Kassenwaage unterwegs ist. Auch Familien mit Kindern tummeln sich beim Saisonstart in der Plantage. „Hier können die Familien gemeinsam etwas unternehmen, und die Eltern können den Kindern zeigen, was hierzulande für Früchte wachsen“, meint Jürgen Kühl, während sich seine Gattin freut, dass sie mit den Besucherinnen Rezepte austauschen kann. „Was ich hier anbiete, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was man aus Himbeeren alles machen kann“, bemerkt Karen Kühl und verweist auf mögliche Verarbeitungen wie Himbeer-Blechkuchen, -Salatdressing, -essig oder -schnaps. Als Ernährungsexpertin weiß sie zudem, dass Himbeeren wenig Fruchtzucker, aber viele gesundheitsfördernde Mineralien enthalten. „Himbeeren sind von ihren Inhaltsstoffen her regelrechte Mineralstoffpräparate“, betont Isa-Maria Kuhn von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in einer Pressemitteilung zum landesweiten Saisonstart. Magnesium, Kalzium, Kalium und diverse bioaktive Substanzen in den Früchten sorgen für allerlei positive Effekte, die den Himbeeren zugeschrieben werden: „Sie lindern fiebrige Erkrankungen, machen die Haut elastisch und das Haar glänzend.“

Für den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Kühl ist die Himbeer-Direktvermarktung neben Milchvieh, Pferdezucht und Ackerbau das vierte Standbein. Das Himbeerfeld ist donnerstags bis sonntags von jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sonnabends und sonntags gibt es Kaffee und Kuchen. Die „Himbeerglück“-Saison geht bis Mitte August.