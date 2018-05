Hilfe für Opfer rechter Gewalt

Vortrag im Kulturcafé über Organisation „Zebra“ stieß auf breites Interesse

von Helma Piper

03. Mai 2018, 12:04 Uhr

Der Referent zog eine düstere Bilanz: „Es gab im vergangenen Jahr etwa 62 schwere rechtsmotivierte und rassistische Angriffe mit 73 Betroffenen in Schleswig-Holstein.“ Die Dunkelziffer sei weit höher. „Opfer sind häufig Flüchtlinge, aber auch Flüchtlingshelfer,“ informierte Kai Stoltmann von der Organisation „Zebra e.V.“ in einem Vortrag im Kulturcafé in Owschlag.

Die Abkürzung „Zebra“ steht für „Zentrum für Betroffene rechter Angriffe”. Stoltmann stellte die vor drei Jahren gegründete Organisation, die von der Bundesregierung gefördert wird, vor: „Wir bieten Beratung und emotionale Unterstützung nach einem Angriff und in Krisensituationen, informieren über die rechtlichen Möglichkeiten und begleiten Opfer, Angehörige oder auch Zeugen zur Polizei, zu Ämtern und Rechtsanwälten“. Das professionelle Beraterteam mit Sitz in Kiel besteht aus Sozialarbeitern, Sozialpädagogen und Politikwissenschaftlern. Es wird Deutsch und Englisch gesprochen, für andere Sprachen werden Dolmetscher organisiert. „Das Angebot ist kostenlos und wir kommen auf Wunsch gerne zu den Betroffenen“, so Stoltmann.

Das Thema rechte Gewalt stieß auf breites Interesse. Sowohl von Seiten der Owschlager Besucher als auch von den syrischen, iranischen und afghanischen Gästen wurden im Anschluss viele Fragen gestellt. Dank der spontanen Übersetzung ins Arabische durch einen Teilnehmer konnten alle dem Vortrag folgen. Auch Informationsschriften in verschiedenen Sprachen verteilte Stoltmann im Anschluss.

Seit drei Jahren treffen sich Owschlager und Asylbewerber vierzehntägig im Gemeindehaus zum Kulturcafé, liebevoll „Ku’kaff“ genannt, um gemeinsam Zeit bei Kaffee und Tee, Gesprächen, gemeinsamen Singen und Spielen zu verbringen. Das nächste Treffen findet am 11. Mai von 15 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, über Keksspenden freuen sich die Veranstalter.

Weitere Informationen über „Zebra“ unter Telefon 0431/ 30140379, per Mail info@zebraev.de oder unter www.zebraev.de